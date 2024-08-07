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Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим соцсеть X - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим соцсеть X
Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим соцсеть X - 07.08.2024, ПРАЙМ
Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим соцсеть X
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим принадлежащую ему соцсеть X и не размещают там рекламу. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T05:22+0300
2024-08-07T05:22+0300
илон маск
соцсеть x
сша
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим принадлежащую ему соцсеть X и не размещают там рекламу. "Два года мы пытались заключить мир, но теперь это война", - написал он на своей странице в социальной сети X. Гендиректор соцсети Линда Яккарино, в свою очередь, отметила, что компания подала антимонопольный иск в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM), в том числе на такие компании, входящие в него, как Mars и Unilever, а также на Всемирную федерацию рекламодателей (WFA) за "незаконный" бойкот соцсети. По ее словам, они не размещали рекламу в Х. Также Яккарино отметила, что "незаконное действия" этих организаций и их руководителей обошлись X в миллиарды долларов. Ранее Маска раскритиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним также, Маск, в свою очередь, назвал этот тезис правдивым. После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (например,, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. Предприниматель обещал юридические действия в адрес всех участников кампании против него. При этом газета New York Times сообщала, что соцсеть может потерять до 75 миллионов долларов из-за бойкота рекламодателей.
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илон маск, соцсеть x, сша
Илон Маск, соцсеть X, США
05:22 07.08.2024
 
Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим соцсеть X

Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим соцсеть X и не размещающим там рекламу

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим принадлежащую ему соцсеть X и не размещают там рекламу.
"Два года мы пытались заключить мир, но теперь это война", - написал он на своей странице в социальной сети X.
Гендиректор соцсети Линда Яккарино, в свою очередь, отметила, что компания подала антимонопольный иск в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM), в том числе на такие компании, входящие в него, как Mars и Unilever, а также на Всемирную федерацию рекламодателей (WFA) за "незаконный" бойкот соцсети. По ее словам, они не размещали рекламу в Х.
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Также Яккарино отметила, что "незаконное действия" этих организаций и их руководителей обошлись X в миллиарды долларов.
Ранее Маска раскритиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним также, Маск, в свою очередь, назвал этот тезис правдивым. После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (например,, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. Предприниматель обещал юридические действия в адрес всех участников кампании против него. При этом газета New York Times сообщала, что соцсеть может потерять до 75 миллионов долларов из-за бойкота рекламодателей.
 
Илон Масксоцсеть XСША
 
 
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