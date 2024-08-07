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Гендиректора крупной IT-компании нашли мертвым в московской квартире - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Гендиректора крупной IT-компании нашли мертвым в московской квартире
Гендиректора крупной IT-компании нашли мертвым в московской квартире - 07.08.2024, ПРАЙМ
Гендиректора крупной IT-компании нашли мертвым в московской квартире
Главу российской IT-компании "Мастертел" Виталия Езопова нашли мертвым в московской квартире, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T14:47+0300
2024-08-07T14:47+0300
происшествия
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Главу российской IT-компании "Мастертел" Виталия Езопова нашли мертвым в московской квартире, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."Предварительно, он задохнулся парами азота", - сказал собеседник агентства. Другой собеседник отметил, что тело бизнесмена нашли 6 августа.Езопов более двадцати лет руководил компанией "Мастертел" и входил в совет директоров холдинга "Прайм Бизнес Групп".
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москва, it-компании
Происшествия, МОСКВА, IT-компании
14:47 07.08.2024
 
Гендиректора крупной IT-компании нашли мертвым в московской квартире

Гендиректора компании "Мастертел" Езопова нашли мертвым в московской квартире

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Главу российской IT-компании "Мастертел" Виталия Езопова нашли мертвым в московской квартире, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предварительно, он задохнулся парами азота", - сказал собеседник агентства. Другой собеседник отметил, что тело бизнесмена нашли 6 августа.
Езопов более двадцати лет руководил компанией "Мастертел" и входил в совет директоров холдинга "Прайм Бизнес Групп".
 
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