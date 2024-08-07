Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве насчитали миллион предпринимателей - 07.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240807/million-850717559.html
В Москве насчитали миллион предпринимателей
В Москве насчитали миллион предпринимателей - 07.08.2024, ПРАЙМ
В Москве насчитали миллион предпринимателей
Число предпринимателей в Москве стремительно растет, скоро их в российской столице будет более одного миллиона, заявила РИА Новости уполномоченный по защите... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T14:13+0300
2024-08-07T14:14+0300
москва
предприниматели
ип
малый и средний бизнес
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Число предпринимателей в Москве стремительно растет, скоро их в российской столице будет более одного миллиона, заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.По ее словам, Москва в этом смысле демонстрирует сегодня невероятно положительную динамику. "Плюс к этому стоит добавить еще самозанятых, коих сейчас в городе насчитывается свыше 1,7 миллиона", - заметила собеседница агентства."Среди них много тех, кто трудится в креативных индустриях - дизайнеров самого разного профиля, айтишников, представителей beauty-сферы, которые улучшают качество нашей жизни", - подчеркнула Минеева.В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в Москве было создано 180 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), на начало 2024 года их работало почти 885 тысяч, а число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 11% - до 418,1 тысячи.Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 8 августа в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20240628/putin-849585428.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, предприниматели, ип, малый и средний бизнес, сергей собянин
МОСКВА, предприниматели, ИП, малый и средний бизнес, Сергей Собянин
14:13 07.08.2024 (обновлено: 14:14 07.08.2024)
 
В Москве насчитали миллион предпринимателей

Омбудсмен: число предпринимателей в Москве скоро превысит цифру в один миллион

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Число предпринимателей в Москве стремительно растет, скоро их в российской столице будет более одного миллиона, заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.
По ее словам, Москва в этом смысле демонстрирует сегодня невероятно положительную динамику. "Плюс к этому стоит добавить еще самозанятых, коих сейчас в городе насчитывается свыше 1,7 миллиона", - заметила собеседница агентства.
"Среди них много тех, кто трудится в креативных индустриях - дизайнеров самого разного профиля, айтишников, представителей beauty-сферы, которые улучшают качество нашей жизни", - подчеркнула Минеева.
В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в Москве было создано 180 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), на начало 2024 года их работало почти 885 тысяч, а число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 11% - до 418,1 тысячи.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 8 августа в 11.00 мск.
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Предприниматель — это звучит гордо, заявил Путин
28 июня, 18:04
 
МОСКВАпредпринимателиИПмалый и средний бизнесСергей Собянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала