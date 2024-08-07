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В Москве насчитали миллион предпринимателей

В Москве насчитали миллион предпринимателей - 07.08.2024, ПРАЙМ

В Москве насчитали миллион предпринимателей

Число предпринимателей в Москве стремительно растет, скоро их в российской столице будет более одного миллиона, заявила РИА Новости уполномоченный по защите... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T14:13+0300

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2024-08-07T14:14+0300

москва

предприниматели

ип

малый и средний бизнес

сергей собянин

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Число предпринимателей в Москве стремительно растет, скоро их в российской столице будет более одного миллиона, заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.По ее словам, Москва в этом смысле демонстрирует сегодня невероятно положительную динамику. "Плюс к этому стоит добавить еще самозанятых, коих сейчас в городе насчитывается свыше 1,7 миллиона", - заметила собеседница агентства."Среди них много тех, кто трудится в креативных индустриях - дизайнеров самого разного профиля, айтишников, представителей beauty-сферы, которые улучшают качество нашей жизни", - подчеркнула Минеева.В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в Москве было создано 180 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), на начало 2024 года их работало почти 885 тысяч, а число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 11% - до 418,1 тысячи.Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 8 августа в 11.00 мск.

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москва, предприниматели, ип, малый и средний бизнес, сергей собянин