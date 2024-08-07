https://1prime.ru/20240807/minfin-850722944.html

Стало известно, сколько юаней из ФНБ Минфин вложил в облигации в июле

Стало известно, сколько юаней из ФНБ Минфин вложил в облигации в июле - 07.08.2024, ПРАЙМ

Стало известно, сколько юаней из ФНБ Минфин вложил в облигации в июле

Минфин РФ сообщил, что в июле разместил средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в сумме 3 миллиарда юаней в облигации. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T16:48+0300

2024-08-07T16:48+0300

2024-08-07T16:48+0300

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ сообщил, что в июле разместил средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в сумме 3 миллиарда юаней в облигации. "В июле 2024 года средства ФНБ размещены в ценные бумаги российских эмитентов: в сумме 3 000,0 млн китайских юаней – в ценные бумаги иных российских эмитентов", - говорится в сообщении министерства о результатах размещения средств ФНБ. Кроме того, в облигации ГТЛК было вложено 4,787 миллиарда рублей (цена одной облигации равна ее номинальной стоимости – 1 000 рублей) для финансирования инфраструктурного проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг". Также 500 миллионов рублей было вложено в облигации государственной компании "Российские автомобильные дороги" (цена одной облигации равна ее номинальной стоимости – 1 000 рублей) для финансирования инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)".

https://1prime.ru/20240807/fnb-850713630.html

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минфин, фнб, юань, инвестиции