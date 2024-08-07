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Стало известно, сколько юаней из ФНБ Минфин вложил в облигации в июле - 07.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240807/minfin-850722944.html
Стало известно, сколько юаней из ФНБ Минфин вложил в облигации в июле
Стало известно, сколько юаней из ФНБ Минфин вложил в облигации в июле - 07.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько юаней из ФНБ Минфин вложил в облигации в июле
Минфин РФ сообщил, что в июле разместил средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в сумме 3 миллиарда юаней в облигации. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T16:48+0300
2024-08-07T16:48+0300
экономика
минфин
фнб
юань
инвестиции
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ сообщил, что в июле разместил средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в сумме 3 миллиарда юаней в облигации. "В июле 2024 года средства ФНБ размещены в ценные бумаги российских эмитентов: в сумме 3 000,0 млн китайских юаней – в ценные бумаги иных российских эмитентов", - говорится в сообщении министерства о результатах размещения средств ФНБ. Кроме того, в облигации ГТЛК было вложено 4,787 миллиарда рублей (цена одной облигации равна ее номинальной стоимости – 1 000 рублей) для финансирования инфраструктурного проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг". Также 500 миллионов рублей было вложено в облигации государственной компании "Российские автомобильные дороги" (цена одной облигации равна ее номинальной стоимости – 1 000 рублей) для финансирования инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)".
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минфин, фнб, юань, инвестиции
Экономика, Минфин, ФНБ, юань, инвестиции
16:48 07.08.2024
 
Стало известно, сколько юаней из ФНБ Минфин вложил в облигации в июле

Минфин в июле вложил три миллиарда юаней из ФНБ в облигации

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ сообщил, что в июле разместил средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в сумме 3 миллиарда юаней в облигации.
"В июле 2024 года средства ФНБ размещены в ценные бумаги российских эмитентов: в сумме 3 000,0 млн китайских юаней – в ценные бумаги иных российских эмитентов", - говорится в сообщении министерства о результатах размещения средств ФНБ.
Кроме того, в облигации ГТЛК было вложено 4,787 миллиарда рублей (цена одной облигации равна ее номинальной стоимости – 1 000 рублей) для финансирования инфраструктурного проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг".
Также 500 миллионов рублей было вложено в облигации государственной компании "Российские автомобильные дороги" (цена одной облигации равна ее номинальной стоимости – 1 000 рублей) для финансирования инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)".
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
Минфин опубликовал динамику объема ФНБ за июль
11:38
 
ЭкономикаМинфинФНБюаньинвестиции
 
 
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