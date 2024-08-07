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В Госдуме предложили ограничить наценки на школьные товары

В Госдуме предложили ограничить наценки на школьные товары - 07.08.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ограничить наценки на школьные товары

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением установить максимально... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T06:11+0300

2024-08-07T06:11+0300

2024-08-07T06:12+0300

экономика

школьные товары

госдума

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением установить максимально допустимый уровень цен на школьные товары, а также рассмотреть возможность субсидирования расходов на такие товары для семей участников СВО, документ есть в распоряжении РИА Новости. "При этом полагаем возможным предложить проработать вопрос об установлении предельного максимального уровня цен на школьные товары, особенно в период с 1 августа до 1 ноября, а также рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации взять на контроль этот вопрос, в том числе вести постоянный мониторинг изменения цен на указанные товары… Считаем, необходимо рассмотреть возможность совершенствования мер поддержки для льготных категорий граждан, в том числе многодетных семей, семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид или один родитель воспитывает ребенка (детей), семей участников СВО, частично или полностью субсидировав расходы на школьные товары", - сказано в обращении. Кроме того, в обращении выражается предложение проработать вопрос о целесообразности повышения ставки ввозных таможенных пошлин в отношении школьных товаров из недружественных для России стран при условии налаженного производства таких товаров в РФ и достаточного их количества на рынке.

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школьные товары, госдума