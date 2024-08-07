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"Газпром" направит средства на изучение недр в Иркутской области - 07.08.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" направит средства на изучение недр в Иркутской области
"Газпром" направит средства на изучение недр в Иркутской области - 07.08.2024, ПРАЙМ
"Газпром" направит средства на изучение недр в Иркутской области
"Газпром" направит 3,5 миллиарда рублей на геологическое изучение недр на участке "Литиевый" в Иркутской области, включая поиск и оценку месторождений... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T17:38+0300
2024-08-07T17:38+0300
газпром
иркутская область
недра
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. "Газпром" направит 3,5 миллиарда рублей на геологическое изучение недр на участке "Литиевый" в Иркутской области, включая поиск и оценку месторождений промышленных подземных вод, следует из госреестра работ. В карточке проекта указывается, что будут проводиться отборы проб горных пород и полезных ископаемых, а также работы по бурению двух глубоких поисково-оценочных скважин различных категорий. Общая инвестиционная стоимость - 3,537 миллиарда рублей. Источник финансирования - средства недропользователя. Работы планируется начать в третьем квартале 2024 года, а завершить во втором квартале 2026 года. "Газпром" получил участок подземных вод "Литиевый" 19 декабря 2023 года. Как сообщали РИА Новости в Минприроды, лицензия была "выдана на поиски и оценку промышленных подземных вод (с целью дальнейшего извлечения из них полезных компонентов)". В министерстве не стали уточнять, идет ли речь о поиске лития или каких-то других полезных ископаемых. "Газпром", "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) и Минпромторг в феврале 2022 года подписали "дорожную карту" по реализации проекта добычи лития на Ковыктинском месторождении в Иркутской области из пластовых рассолов. Глава Роснедр Евгений Петров в июне прошлого года говорил в интервью РИА Новости, что добыча лития на Ковыктинском месторождении ожидается в ближайшие 2-3 года в случае успешного внедрения соответствующей промышленной технологии.
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газпром, иркутская область, недра
Газпром, Иркутская область, недра
17:38 07.08.2024
 
"Газпром" направит средства на изучение недр в Иркутской области

"Газпром" направит 3,5 млрд рублей на изучение участка "Литиевый" в Иркутской области

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. "Газпром" направит 3,5 миллиарда рублей на геологическое изучение недр на участке "Литиевый" в Иркутской области, включая поиск и оценку месторождений промышленных подземных вод, следует из госреестра работ.
В карточке проекта указывается, что будут проводиться отборы проб горных пород и полезных ископаемых, а также работы по бурению двух глубоких поисково-оценочных скважин различных категорий. Общая инвестиционная стоимость - 3,537 миллиарда рублей. Источник финансирования - средства недропользователя.
Работы планируется начать в третьем квартале 2024 года, а завершить во втором квартале 2026 года.
"Газпром" получил участок подземных вод "Литиевый" 19 декабря 2023 года. Как сообщали РИА Новости в Минприроды, лицензия была "выдана на поиски и оценку промышленных подземных вод (с целью дальнейшего извлечения из них полезных компонентов)". В министерстве не стали уточнять, идет ли речь о поиске лития или каких-то других полезных ископаемых.
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
Биржевые цены на газ в Европе достигли 435 долларов за тысячу кубов
16:14
"Газпром", "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) и Минпромторг в феврале 2022 года подписали "дорожную карту" по реализации проекта добычи лития на Ковыктинском месторождении в Иркутской области из пластовых рассолов. Глава Роснедр Евгений Петров в июне прошлого года говорил в интервью РИА Новости, что добыча лития на Ковыктинском месторождении ожидается в ближайшие 2-3 года в случае успешного внедрения соответствующей промышленной технологии.
 
ГазпромИркутская областьнедра
 
 
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