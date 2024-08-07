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Нигер разрывает дипотношения с Украиной
Нигер разрывает дипотношения с Украиной - 07.08.2024, ПРАЙМ
Нигер разрывает дипотношения с Украиной
Нигер объявил о том, что незамедлительно разрывает дипломатические отношения с Украиной, заявил представитель военного переходного правительства Нигера Амаду... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T06:50+0300
2024-08-07T06:50+0300
2024-08-07T06:50+0300
украина
нигер
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Нигер объявил о том, что незамедлительно разрывает дипломатические отношения с Украиной, заявил представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман.По его словам, такое решение принято из-за предполагаемой агрессии Киева против Мали."Учитывая серьезность ситуации и признанную и предполагаемую причастность Украины к агрессии Мали, правительство Республики Нигер, полностью солидарное с правительством и народом Мали, принимает... следующие меры", - заявил Абдраман в телеобращении.К этим мерам, в частности, относятся разрыв дипотношений с Украиной, а также направление обращения в Совбез ООН с просьбой вынести решение в отношении "украинской агрессии и ее спонсоров".Также Абдраман призвал "международное сообщество противостоять принятому Украиной решению выступить в защиту терроризма в глобальном контексте, в котором игнорируется необходимость борьбы с этим злом". Мали до этого разорвала дипотношения с Украиной, решение связано с поддержкой Киевом террористов в Мали.
https://1prime.ru/20240804/ukraina-850655571.html
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украина, нигер
Нигер разрывает дипотношения с Украиной
Нигер вслед за Мали объявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Нигер объявил о том, что незамедлительно разрывает дипломатические отношения с Украиной, заявил представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман.
По его словам, такое решение принято из-за предполагаемой агрессии Киева против Мали.
"Учитывая серьезность ситуации и признанную и предполагаемую причастность Украины к агрессии Мали, правительство Республики Нигер, полностью солидарное с правительством и народом Мали, принимает... следующие меры", - заявил Абдраман в телеобращении.
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К этим мерам, в частности, относятся разрыв дипотношений с Украиной, а также направление обращения в Совбез ООН с просьбой вынести решение в отношении "украинской агрессии и ее спонсоров".
Также Абдраман призвал "международное сообщество противостоять принятому Украиной решению выступить в защиту терроризма в глобальном контексте, в котором игнорируется необходимость борьбы с этим злом".
Мали до этого разорвала дипотношения с Украиной, решение связано с поддержкой Киевом террористов в Мали.