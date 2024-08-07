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"Весь мир смеется". Новое обещание Зеленского вызвало недоумение в Сети

"Весь мир смеется". Новое обещание Зеленского вызвало недоумение в Сети - 07.08.2024, ПРАЙМ

"Весь мир смеется". Новое обещание Зеленского вызвало недоумение в Сети

Украина способна обеспечить безопасность другим странам с помощью своих беспилотников, заявил Владимир Зеленский в своем посте в соцсети Х. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T17:46+0300

2024-08-07T17:46+0300

2024-08-07T17:46+0300

политика

украина

владимир зеленский

переговоры

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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Украина способна обеспечить безопасность другим странам с помощью своих беспилотников, заявил Владимир Зеленский в своем посте в соцсети Х.Слова Зеленского вызвали негативное отношение со стороны пользователей соцсети. Некоторые из них сделали ироничные комментарии к данному посту.Так, пользователь с ником Docs Hollar отметил, что "весь мир уже смеется над этим маленьким тираном в зеленой футболке". Он порекомендовал Зеленскому вместо принудительной мобилизации дать шанс мирному урегулированию украинского конфликта.Drawk Kwast заявил, что Зеленский не способен победить."Те из нас, кто платят налоги в США, устали от того, что ты крадешь наши деньги, пока ты посылаешь своих мужчин и мальчиков умирать ни за что! Ты войдешь в историю как самый высокомерный трус", — добавил он.Пользователь с ником Ed назвал Зеленского лжецом и нелегитимным президентом.Президент России Владимир Путин ранее заявил что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

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украина, владимир зеленский, переговоры