https://1prime.ru/20240807/obligatsii-850722032.html

"М.Видео-Эльдорадо" разместит двухлетние биржевые облигации

"М.Видео-Эльдорадо" разместит двухлетние биржевые облигации - 07.08.2024, ПРАЙМ

"М.Видео-Эльдорадо" разместит двухлетние биржевые облигации

Группа "М.Видео-Эльдорадо" размещает двухлетние биржевые облигации серии 001Р-05 объемом не менее 3 миллиардов рублей с ежемесячным купонным доходом, говорится... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T16:26+0300

2024-08-07T16:26+0300

2024-08-07T16:26+0300

м.видео-эльдорадо

биржевые облигации

производство электроники

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" размещает двухлетние биржевые облигации серии 001Р-05 объемом не менее 3 миллиардов рублей с ежемесячным купонным доходом, говорится в сообщении группы. "Группа М.Видео-Эльдорадо объявляет о старте размещения двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-05 объёмом не менее 3 миллиардов рублей, эмитентом которых выступает ООО "МВ Финанс", 100% дочернее общество ПАО "М.Видео", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что букбилдинг будет осуществляться с применением плавающей ставки, где верхняя граница - это ключевая ставка + 425 б.п., купонный период облигаций - 30 дней, срок обращения бумаг - 2 года. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, инвестбанк "Синара", агентом по размещению - Газпромбанк. Цена размещения составляет 100% от номинала - 1 000 рублей на одну облигацию. В компании также рассказали, что привлеченные в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объёмом до 50 миллиардов рублей, зарегистрированной в марте 2021 года. В настоящее время в обращении у компании находится два выпуска биржевых облигаций, добавили там. При этом ранее в среду было объявлено о полном погашении ООО "МВ Финанс" биржевых облигаций серии 001Р-02 на сумму 9 миллиардов рублей за счёт собственных операционных средств. Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо".

https://1prime.ru/20240807/farmatsevtika-850721661.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

м.видео-эльдорадо, биржевые облигации, производство электроники