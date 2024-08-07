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"М.Видео-Эльдорадо" разместит двухлетние биржевые облигации - 07.08.2024, ПРАЙМ
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"М.Видео-Эльдорадо" разместит двухлетние биржевые облигации
"М.Видео-Эльдорадо" разместит двухлетние биржевые облигации - 07.08.2024, ПРАЙМ
"М.Видео-Эльдорадо" разместит двухлетние биржевые облигации
Группа "М.Видео-Эльдорадо" размещает двухлетние биржевые облигации серии 001Р-05 объемом не менее 3 миллиардов рублей с ежемесячным купонным доходом, говорится... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T16:26+0300
2024-08-07T16:26+0300
м.видео-эльдорадо
биржевые облигации
производство электроники
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" размещает двухлетние биржевые облигации серии 001Р-05 объемом не менее 3 миллиардов рублей с ежемесячным купонным доходом, говорится в сообщении группы. "Группа М.Видео-Эльдорадо объявляет о старте размещения двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-05 объёмом не менее 3 миллиардов рублей, эмитентом которых выступает ООО "МВ Финанс", 100% дочернее общество ПАО "М.Видео", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что букбилдинг будет осуществляться с применением плавающей ставки, где верхняя граница - это ключевая ставка + 425 б.п., купонный период облигаций - 30 дней, срок обращения бумаг - 2 года. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, инвестбанк "Синара", агентом по размещению - Газпромбанк. Цена размещения составляет 100% от номинала - 1 000 рублей на одну облигацию. В компании также рассказали, что привлеченные в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объёмом до 50 миллиардов рублей, зарегистрированной в марте 2021 года. В настоящее время в обращении у компании находится два выпуска биржевых облигаций, добавили там. При этом ранее в среду было объявлено о полном погашении ООО "МВ Финанс" биржевых облигаций серии 001Р-02 на сумму 9 миллиардов рублей за счёт собственных операционных средств. Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо".
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м.видео-эльдорадо, биржевые облигации, производство электроники
М.Видео-Эльдорадо, биржевые облигации, производство электроники
16:26 07.08.2024
 
"М.Видео-Эльдорадо" разместит двухлетние биржевые облигации

"М.Видео-Эльдорадо" объявил о размещении двухлетних облигаций объемом 3 млрд рублей

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкВывеска магазина М.видео на Красной Пресне в Москве
Вывеска магазина М.видео на Красной Пресне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" размещает двухлетние биржевые облигации серии 001Р-05 объемом не менее 3 миллиардов рублей с ежемесячным купонным доходом, говорится в сообщении группы.
"Группа М.Видео-Эльдорадо объявляет о старте размещения двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-05 объёмом не менее 3 миллиардов рублей, эмитентом которых выступает ООО "МВ Финанс", 100% дочернее общество ПАО "М.Видео", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что букбилдинг будет осуществляться с применением плавающей ставки, где верхняя граница - это ключевая ставка + 425 б.п., купонный период облигаций - 30 дней, срок обращения бумаг - 2 года. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, инвестбанк "Синара", агентом по размещению - Газпромбанк. Цена размещения составляет 100% от номинала - 1 000 рублей на одну облигацию.
В компании также рассказали, что привлеченные в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объёмом до 50 миллиардов рублей, зарегистрированной в марте 2021 года. В настоящее время в обращении у компании находится два выпуска биржевых облигаций, добавили там. При этом ранее в среду было объявлено о полном погашении ООО "МВ Финанс" биржевых облигаций серии 001Р-02 на сумму 9 миллиардов рублей за счёт собственных операционных средств.
Фармацевтическая фабрика - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
Российская фармацевтическая промышленность показала рост в I полугодии
16:16
Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо".
 
М.Видео-Эльдорадобиржевые облигациипроизводство электроники
 
 
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