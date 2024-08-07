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Отдыхающие оказались заблокированы в Анапе из-за дорогих билетов, пишут СМИ
Отдыхающие оказались заблокированы в Анапе из-за дорогих билетов, пишут СМИ - 07.08.2024, ПРАЙМ
Отдыхающие оказались заблокированы в Анапе из-за дорогих билетов, пишут СМИ
Россияне, приехавшие на отдых в Анапу, не могут вернуться домой из-за высоких цен на билеты, сообщает издание "Московский комсомолец". | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T14:14+0300
2024-08-07T14:14+0300
2024-08-07T14:24+0300
анапа
цены на билеты
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Россияне, приехавшие на отдых в Анапу, не могут вернуться домой из-за высоких цен на билеты, сообщает издание "Московский комсомолец".В издании сообщили, что в период повышенного спроса на курорты для перелета доступны только рейсы с повышенной стоимостью. Так, цена билетов может достигать 70 тысяч рублей за одного человека. Чаще всего прямые рейсы вовсе отсутствуют, поэтому за высокую стоимость отдыхающим нужно будет сделать одну или несколько пересадок. "Билетов на Москву нет, агрегаторы предлагают подписаться на рассылку и ждать", — рассказала собеседница журнала."Я оставила и вот получила вариант — 73,5 тысячи рублей с человека до Москвы с пересадкой в Ростове", - заключила она. Подчеркивается, что дешевые авиабилеты доступны исключительно для домашних животных.
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анапа, цены на билеты, курортный сезон
АНАПА, цены на билеты, Курортный сезон
Отдыхающие оказались заблокированы в Анапе из-за дорогих билетов, пишут СМИ
"МК": стоимость билетов из Анапы достигает 73,5 тысячи рублей с человека
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ.
Россияне, приехавшие на отдых в Анапу, не могут вернуться домой из-за высоких цен на билеты, сообщает издание "Московский комсомолец"
.
В издании сообщили, что в период повышенного спроса на курорты для перелета доступны только рейсы с повышенной стоимостью. Так, цена билетов может достигать 70 тысяч рублей за одного человека. Чаще всего прямые рейсы вовсе отсутствуют, поэтому за высокую стоимость отдыхающим нужно будет сделать одну или несколько пересадок.
"Билетов на Москву нет, агрегаторы предлагают подписаться на рассылку и ждать", — рассказала собеседница журнала.
"Я оставила и вот получила вариант — 73,5 тысячи рублей с человека до Москвы с пересадкой в Ростове", - заключила она. Подчеркивается, что дешевые авиабилеты доступны исключительно для домашних животных.
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