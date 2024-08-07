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В Минэнерго рассказали об уровне отгрузок бензина на внутренний рынок

В Минэнерго рассказали об уровне отгрузок бензина на внутренний рынок - 07.08.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго рассказали об уровне отгрузок бензина на внутренний рынок

Отгрузки бензина на внутренний рынок сейчас на 5% превышают уровень прошлого года, дизельного топлива - на 8%, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T19:29+0300

2024-08-07T19:29+0300

2024-08-07T19:31+0300

энергетика

россия

минэнерго рф

отгрузка топлива

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Отгрузки бензина на внутренний рынок сейчас на 5% превышают уровень прошлого года, дизельного топлива - на 8%, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. "Спрос на моторное топливо на внутреннем рынке обеспечен предложением. Отгрузки бензина на внутренний рынок сейчас на 5% превышают прошлогодний уровень, а дизельного топлива - на 8%", - сказали в министерстве. Там также отметили, что в стране сформировано достаточно товарных запасов для снабжения внутреннего рынка. Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что в целом ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная, за исключением бензина Аи-95, но вопрос с ним решается. Так, зампредседателя правительства в конце июля поручил нефтяникам увеличить поставки этой марки на биржу, в том числе за счет увеличения ее производства, следует из протокола к совещанию у Новака (есть в распоряжении РИА Новости). Запрет на поставку российского бензина за рубеж возобновлен с 1 августа. Как ожидается, он сохранится и в течение сентября и октября. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по словам первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина, не требуется.

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россия, минэнерго рф, отгрузка топлива