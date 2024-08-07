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В Минэнерго рассказали об уровне отгрузок бензина на внутренний рынок
В Минэнерго рассказали об уровне отгрузок бензина на внутренний рынок - 07.08.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго рассказали об уровне отгрузок бензина на внутренний рынок
Отгрузки бензина на внутренний рынок сейчас на 5% превышают уровень прошлого года, дизельного топлива - на 8%, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T19:29+0300
2024-08-07T19:29+0300
2024-08-07T19:31+0300
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Отгрузки бензина на внутренний рынок сейчас на 5% превышают уровень прошлого года, дизельного топлива - на 8%, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. "Спрос на моторное топливо на внутреннем рынке обеспечен предложением. Отгрузки бензина на внутренний рынок сейчас на 5% превышают прошлогодний уровень, а дизельного топлива - на 8%", - сказали в министерстве. Там также отметили, что в стране сформировано достаточно товарных запасов для снабжения внутреннего рынка. Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что в целом ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная, за исключением бензина Аи-95, но вопрос с ним решается. Так, зампредседателя правительства в конце июля поручил нефтяникам увеличить поставки этой марки на биржу, в том числе за счет увеличения ее производства, следует из протокола к совещанию у Новака (есть в распоряжении РИА Новости). Запрет на поставку российского бензина за рубеж возобновлен с 1 августа. Как ожидается, он сохранится и в течение сентября и октября. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по словам первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина, не требуется.
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россия, минэнерго рф, отгрузка топлива
Энергетика, РОССИЯ, Минэнерго РФ, отгрузка топлива
В Минэнерго рассказали об уровне отгрузок бензина на внутренний рынок
Минэнерго: отгрузки бензина в РФ на 5% выше уровня 2023 года, дизтоплива — на 8%
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Отгрузки бензина на внутренний рынок сейчас на 5% превышают уровень прошлого года, дизельного топлива - на 8%, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.
"Спрос на моторное топливо на внутреннем рынке обеспечен предложением. Отгрузки бензина на внутренний рынок сейчас на 5% превышают прошлогодний уровень, а дизельного топлива - на 8%", - сказали в министерстве.
Там также отметили, что в стране сформировано достаточно товарных запасов для снабжения внутреннего рынка.
Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что в целом ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная, за исключением бензина Аи-95, но вопрос с ним решается. Так, зампредседателя правительства в конце июля поручил нефтяникам увеличить поставки этой марки на биржу, в том числе за счет увеличения ее производства, следует из протокола к совещанию у Новака (есть в распоряжении РИА Новости).
Запрет на поставку российского бензина за рубеж возобновлен с 1 августа. Как ожидается, он сохранится и в течение сентября и октября. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по словам первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина, не требуется.
Росстат сообщил о подорожании бензина и дизтоплива заправках за неделю