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Верховный суд отказал в пересмотре рекордного иска к экс-топам "Открытия"

Верховный суд отказал в пересмотре рекордного иска к экс-топам "Открытия" - 07.08.2024, ПРАЙМ

Верховный суд отказал в пересмотре рекордного иска к экс-топам "Открытия"

Верховный суд РФ согласился с тремя нижестоящими инстанциями, которые отказались пересматривать по новым обстоятельствам решение, арбитражного суда Москвы,... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T08:47+0300

2024-08-07T08:47+0300

2024-08-07T08:47+0300

банк открытие

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МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Верховный суд РФ согласился с тремя нижестоящими инстанциями, которые отказались пересматривать по новым обстоятельствам решение, арбитражного суда Москвы, взыскавшего в 2020 году по иску ЦБ с шести бывших контролирующих лиц банка "Открытие" рекордную сумму в более чем 289,5 миллиарда рублей убытков в пользу этого банка. Судья ВС РФ Надежда Ксенофонтова отклонила кассационную жалобу одного из ответчиков – экс-члена правления "Открытия" Геннадия Жужлева. Он ходатайствовал передать вопрос для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Сведения об этом есть в картотеке, само определение не опубликовано, так как всё разбирательство проходило в закрытом режиме. Суды четырех инстанций, в том числе Верховный суд, в 2021 году взыскали свыше 289,5 миллиарда рублей солидарно с Жужлева, а также с бывшего председателя правления банка "Открытие" Евгения Данкевича, бывшего президента банка Рубена Аганбегяна, бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева, бывшего члена правления Елены Будник и бывшего основного акционера банка – компании "Открытие Холдинг". Это стало рекордным в российской практике вступившим в силу взысканием убытков с контролирующих лиц банка. Убытки были причинены санацией "Открытия" в 2017-2019 годах за счет средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Сумма была рассчитана по формуле из закона о банкротстве. То есть убытки считаются равными доходу, который Банк России получил бы, если бы разместил направленную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую он выделяет средства через ФКБС. В России к настоящему времени рассмотрено всего несколько дел, в которых ко взысканию были заявлены убытки от санации, рассчитанные по этой формуле, и суды выносят противоречивые решения. Часть судей полагает, что формула, которая появилась в законе в 2018 году, не может применяться к правоотношениям, имевшим место до того. Суды четырех инстанций, включая Верховный суд в мае 2022 года, в том числе на этом основании отклонили иск АТБ к своим бывшим топ-менеджерам на 13,5 миллиарда рублей. Еще одним основанием для отказа в иске стала продажа АТБ фонду Pioneer Capital Invest за 14 миллиардов рублей, за счет которой, как посчитали суды, ЦБ покрыл свои убытки. По словам источников РИА Новости, заявление Жужлева о пересмотре дела по новым обстоятельствам, которое он подал в марте 2023 года, связано с прошедшей в конце 2022 года сделкой, когда Банк России продал банку ВТБ 100% акций "Открытия" за 340 миллиардов рублей, что тоже превышает сумму убытков от санации, которую суды взыскали с бывших топ-менеджеров и акционера "Открытия". Что касается спорной формулы из закона о банкротстве, то ВС в декабре 2023 года согласился с ее неприменимостью и в деле о взыскании убытков с бенефициаров Промсвязьбанка.

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банк открытие