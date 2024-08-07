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Названы продукты, которые подешевели в России за неделю

Названы продукты, которые подешевели в России за неделю - 07.08.2024, ПРАЙМ

Названы продукты, которые подешевели в России за неделю

Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла на неделе с 30 июля по 5 августа подешевела на 3,3%, морковь - на 3,2%, а капуста... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T19:15+0300

2024-08-07T19:15+0300

2024-08-07T19:15+0300

экономика

россия

росстат

овощи

цены на продукты в россии

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла на неделе с 30 июля по 5 августа подешевела на 3,3%, морковь - на 3,2%, а капуста подорожала, следует из материалов Росстата. По данным статистического ведомства, с 30 июля по 5 августа наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1%), в частности на свеклу столовую (-3,3%), морковь (-3,2%), помидоры (-2%), огурцы (-1,8%), картофель (-1,6%), бананы (-1,1%), лук репчатый (-0,7%). Белокочанная капуста подорожала на 2,7%. Также цены снизились на куриные яйца (-1%), колбасы (-0,4%), вермишель (-0,3%), пшено (-0,2%), говядину, мясо кур и макаронные изделия (-0,1%). "За период с 30 июля по 5 августа 2024 года цены изменились: на масло сливочное +0,6%, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,5%, соль поваренную +0,4%, свинину, молоко стерилизованное, масло подсолнечное, муку пшеничную и консервы овощные для детского питания +0,3%, рыбу мороженую, консервы мясные для детского питания, молоко пастеризованное, творог, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб пшеничный, крупу гречневую и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, баранину, хлеб ржаной, чай черный и водку +0,1%", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20240804/produkty-850650864.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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