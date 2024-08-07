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Названы продукты, которые подешевели в России за неделю
Названы продукты, которые подешевели в России за неделю - 07.08.2024, ПРАЙМ
Названы продукты, которые подешевели в России за неделю
Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла на неделе с 30 июля по 5 августа подешевела на 3,3%, морковь - на 3,2%, а капуста... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T19:15+0300
2024-08-07T19:15+0300
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла на неделе с 30 июля по 5 августа подешевела на 3,3%, морковь - на 3,2%, а капуста подорожала, следует из материалов Росстата. По данным статистического ведомства, с 30 июля по 5 августа наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1%), в частности на свеклу столовую (-3,3%), морковь (-3,2%), помидоры (-2%), огурцы (-1,8%), картофель (-1,6%), бананы (-1,1%), лук репчатый (-0,7%). Белокочанная капуста подорожала на 2,7%. Также цены снизились на куриные яйца (-1%), колбасы (-0,4%), вермишель (-0,3%), пшено (-0,2%), говядину, мясо кур и макаронные изделия (-0,1%). "За период с 30 июля по 5 августа 2024 года цены изменились: на масло сливочное +0,6%, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,5%, соль поваренную +0,4%, свинину, молоко стерилизованное, масло подсолнечное, муку пшеничную и консервы овощные для детского питания +0,3%, рыбу мороженую, консервы мясные для детского питания, молоко пастеризованное, творог, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб пшеничный, крупу гречневую и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, баранину, хлеб ржаной, чай черный и водку +0,1%", - говорится в документе.
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россия, росстат, овощи, цены на продукты в россии
Экономика, РОССИЯ, Росстат, овощи, цены на продукты в России
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла на неделе с 30 июля по 5 августа подешевела на 3,3%, морковь - на 3,2%, а капуста подорожала, следует из материалов Росстата.
По данным статистического ведомства, с 30 июля по 5 августа наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-1%), в частности на свеклу столовую (-3,3%), морковь (-3,2%), помидоры (-2%), огурцы (-1,8%), картофель (-1,6%), бананы (-1,1%), лук репчатый (-0,7%). Белокочанная капуста подорожала на 2,7%.
Также цены снизились на куриные яйца (-1%), колбасы (-0,4%), вермишель (-0,3%), пшено (-0,2%), говядину, мясо кур и макаронные изделия (-0,1%).
"За период с 30 июля по 5 августа 2024 года цены изменились: на масло сливочное +0,6%, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,5%, соль поваренную +0,4%, свинину, молоко стерилизованное, масло подсолнечное, муку пшеничную и консервы овощные для детского питания +0,3%, рыбу мороженую, консервы мясные для детского питания, молоко пастеризованное, творог, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб пшеничный, крупу гречневую и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, баранину, хлеб ржаной, чай черный и водку +0,1%", - говорится в документе.
Названы продукты, импорт которых упал больше всего за период эмбарго