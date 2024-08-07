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Названы причины перегрева российской экономики
Названы причины перегрева российской экономики - 07.08.2024, ПРАЙМ
Названы причины перегрева российской экономики
Главными причинами перегрева экономики России являются нехватка кадров и свободных производственных мощностей, такая комбинация факторов не дает нарастить... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T18:33+0300
2024-08-07T18:33+0300
2024-08-07T18:33+0300
экономика
экономика рф
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михаил задорнов
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Главными причинами перегрева экономики России являются нехватка кадров и свободных производственных мощностей, такая комбинация факторов не дает нарастить внутреннее производство до уровней спроса, при этом возможности импорта закрыть этот "разрыв" ограничены из-за санкций, заявил в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов. "У экономики есть фактические темпы роста и потенциал. Давайте начнем с потенциала: он состоит из трех основных факторов. Это, прежде всего, трудовые ресурсы. Это капитал - как самих компаний, так и внешний, - который приходит через инвестиции. И это производственные мощности. При сложившейся нехватке трудовых ресурсов и свободных производственных мощностей потенциальный рост внутреннего производства ограничен", - говорит Задорнов. Экономист отметил, что производственные мощности уже с четвертого квартала 2023 года вышли на предел использования: в некоторых отраслях они задействованы уже на 90%. Также впервые за много лет вернулся двухсменный и даже трехсменный график работы в ряде предприятий промышленности и сферы услуг. "Такие темпы роста говорят о нехватке предложения на активный спрос населения. Если платежеспособный спрос не встречает соответствующего предложения товаров и услуг, разрыв "закрывается" ростом цен. До начала СВО он частично заполнялся импортом потребительских товаров, автомобилей, туристических услуг, оборудования для промышленности. В 2023 году было некоторое восстановление импорта, но из текущей статистики мы видим, что он сократился за первое полугодие на 10%", - говорит он. Кроме того, за два последних года бюджетные вливания в экономику на поддержание спроса составили 2% ВВП ежегодно, что сопоставимо с поддержкой промышленности и населения во время пандемии, напомнил Задорнов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 августа в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20240806/ekonomika-850691335.html
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экономика рф, россия, михаил задорнов, перегрев
Экономика, экономика РФ, РОССИЯ, Михаил Задорнов, перегрев
Названы причины перегрева российской экономики
Задорнов: перегрев экономики РФ вызван нехваткой кадров и мощностей производства
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Главными причинами перегрева экономики России являются нехватка кадров и свободных производственных мощностей, такая комбинация факторов не дает нарастить внутреннее производство до уровней спроса, при этом возможности импорта закрыть этот "разрыв" ограничены из-за санкций, заявил в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов.
"У экономики есть фактические темпы роста и потенциал. Давайте начнем с потенциала: он состоит из трех основных факторов. Это, прежде всего, трудовые ресурсы. Это капитал - как самих компаний, так и внешний, - который приходит через инвестиции. И это производственные мощности. При сложившейся нехватке трудовых ресурсов и свободных производственных мощностей потенциальный рост внутреннего производства ограничен", - говорит Задорнов.
Экономист отметил, что производственные мощности уже с четвертого квартала 2023 года вышли на предел использования: в некоторых отраслях они задействованы уже на 90%. Также впервые за много лет вернулся двухсменный и даже трехсменный график работы в ряде предприятий промышленности и сферы услуг.
"Такие темпы роста говорят о нехватке предложения на активный спрос населения. Если платежеспособный спрос не встречает соответствующего предложения товаров и услуг, разрыв "закрывается" ростом цен. До начала СВО он частично заполнялся импортом потребительских товаров, автомобилей, туристических услуг, оборудования для промышленности. В 2023 году было некоторое восстановление импорта, но из текущей статистики мы видим, что он сократился за первое полугодие на 10%", - говорит он.
Кроме того, за два последних года бюджетные вливания в экономику на поддержание спроса составили 2% ВВП ежегодно, что сопоставимо с поддержкой промышленности и населения во время пандемии, напомнил Задорнов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
9 августа в 10.00 мск.
Мишустин указал на особенность развития экономики России