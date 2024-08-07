https://1prime.ru/20240807/peresvet-850714779.html

Российский боевой лазер. В Польше восхитились комплексом "Пересвет"

Российский боевой лазер. В Польше восхитились комплексом "Пересвет" - 07.08.2024, ПРАЙМ

Российский боевой лазер. В Польше восхитились комплексом "Пересвет"

У России на вооружении уже несколько лет стоит лазерный боевой комплекс "Пересвет", который предназначен для защиты стратегических территорий и подразделений,... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T12:26+0300

2024-08-07T12:26+0300

2024-08-07T12:26+0300

вооружения

лазерное оружие

россия

стратегические ядерные силы россии

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/13/846472306_0:0:2057:1157_1920x0_80_0_0_d05cf6610c49127d8a316a86305f9a89.jpg

МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. У России на вооружении уже несколько лет стоит лазерный боевой комплекс "Пересвет", который предназначен для защиты стратегических территорий и подразделений, включая ядерные ракеты, пишет польское издание Interia.Как утверждается в публикации, эта система лазерного оружия способна уничтожать разведывательные спутники. Комплекс работает автономно, поражая цели на высоте от 200 до 1100 километров и покрывая площадь от 130 до 180 километров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Пересвет" маскирует передвижение российских ядерных сил, обеспечивая "камуфляж".Комплекс поступил на вооружение первых подразделений в 2017 году, прошел испытания в 2018 году и был официально принят на вооружение в 2019 году.У комплекса есть свои ограничения. "Пересвет" может бороться с беспилотными летательными аппаратами, но его эффективность ограничена в сложных погодных условиях. Кроме того, лазерное оружие требует большого количества электроэнергии, что затрудняет его использование в мобильных платформах.Предполагается, что в будущем "Пересвет" будет использоваться для защиты важных объектов и военных кораблей с большим энергопотреблением.Американцы тестируют аналогичное лазерное оружие на кораблях, отмечает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240805/nato-850667095.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лазерное оружие, россия, стратегические ядерные силы россии, польша