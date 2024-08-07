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Российский боевой лазер. В Польше восхитились комплексом "Пересвет" - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Российский боевой лазер. В Польше восхитились комплексом "Пересвет"
Российский боевой лазер. В Польше восхитились комплексом "Пересвет" - 07.08.2024, ПРАЙМ
Российский боевой лазер. В Польше восхитились комплексом "Пересвет"
У России на вооружении уже несколько лет стоит лазерный боевой комплекс "Пересвет", который предназначен для защиты стратегических территорий и подразделений,... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T12:26+0300
2024-08-07T12:26+0300
вооружения
лазерное оружие
россия
стратегические ядерные силы россии
польша
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. У России на вооружении уже несколько лет стоит лазерный боевой комплекс "Пересвет", который предназначен для защиты стратегических территорий и подразделений, включая ядерные ракеты, пишет польское издание Interia.Как утверждается в публикации, эта система лазерного оружия способна уничтожать разведывательные спутники. Комплекс работает автономно, поражая цели на высоте от 200 до 1100 километров и покрывая площадь от 130 до 180 километров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Пересвет" маскирует передвижение российских ядерных сил, обеспечивая "камуфляж".Комплекс поступил на вооружение первых подразделений в 2017 году, прошел испытания в 2018 году и был официально принят на вооружение в 2019 году.У комплекса есть свои ограничения. "Пересвет" может бороться с беспилотными летательными аппаратами, но его эффективность ограничена в сложных погодных условиях. Кроме того, лазерное оружие требует большого количества электроэнергии, что затрудняет его использование в мобильных платформах.Предполагается, что в будущем "Пересвет" будет использоваться для защиты важных объектов и военных кораблей с большим энергопотреблением.Американцы тестируют аналогичное лазерное оружие на кораблях, отмечает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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лазерное оружие, россия, стратегические ядерные силы россии, польша
Вооружения, лазерное оружие, РОССИЯ, стратегические ядерные силы России, ПОЛЬША
12:26 07.08.2024
 
Российский боевой лазер. В Польше восхитились комплексом "Пересвет"

Interia: стратегические ядерные силы России прикрывает лазерное оружие

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЛазерное оружие
Лазерное оружие
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. У России на вооружении уже несколько лет стоит лазерный боевой комплекс "Пересвет", который предназначен для защиты стратегических территорий и подразделений, включая ядерные ракеты, пишет польское издание Interia.
Как утверждается в публикации, эта система лазерного оружия способна уничтожать разведывательные спутники. Комплекс работает автономно, поражая цели на высоте от 200 до 1100 километров и покрывая площадь от 130 до 180 километров.
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"Пересвет" маскирует передвижение российских ядерных сил, обеспечивая "камуфляж".
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Комплекс поступил на вооружение первых подразделений в 2017 году, прошел испытания в 2018 году и был официально принят на вооружение в 2019 году.
У комплекса есть свои ограничения. "Пересвет" может бороться с беспилотными летательными аппаратами, но его эффективность ограничена в сложных погодных условиях. Кроме того, лазерное оружие требует большого количества электроэнергии, что затрудняет его использование в мобильных платформах.
Предполагается, что в будущем "Пересвет" будет использоваться для защиты важных объектов и военных кораблей с большим энергопотреблением.
Американцы тестируют аналогичное лазерное оружие на кораблях, отмечает издание.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Вооружениялазерное оружиеРОССИЯстратегические ядерные силы РоссииПОЛЬША
 
 
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