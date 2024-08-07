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Российская экономика прошла пик перегрева, считает бывший глава Минфина

Российская экономика прошла пик перегрева, считает бывший глава Минфина - 07.08.2024, ПРАЙМ

Российская экономика прошла пик перегрева, считает бывший глава Минфина

Российская экономика прошла пик перегрева в первом квартале текущего года, когда ее рост составил 5,4%, уже во втором он замедлился до 4,8%, заявил в интервью... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T22:14+0300

2024-08-07T22:14+0300

2024-08-07T22:14+0300

экономика

россия

экономика рф

михаил задорнов

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российская экономика прошла пик перегрева в первом квартале текущего года, когда ее рост составил 5,4%, уже во втором он замедлился до 4,8%, заявил в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июля заявила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года. Ранее в интервью агентству Задорнов отметил, что перегрев в первую очередь вызван одновременной нехваткой трудовых ресурсов и свободных производственных мощностей, что ограничило потенциальный рост внутреннего производства. "Этот перегрев начался в середине 2023 года и, судя по всему, первый квартал 2024 года был пиковым, темпы роста это показывают", - сказал он. Согласно оценке Задорнова, темпы роста экономики во втором квартале замедлились до 4,8% с 5,4% в первом квартале, а по итогам первого полугодия составили примерно 5%. По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале ускорился до 5,4% в годовом выражении с 4,9% в четвертом квартале прошлого года. По оценке Минэкономразвития, во втором квартале ВВП замедлил рост до 4%. А вот у ЦБ более позитивная оценка - 4,4%, при этом в третьем квартале регулятор ожидает замедления роста экономики уже до 3,2%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 августа в 10.00 мск.

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россия, экономика рф, михаил задорнов