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"Будет эскалация". На Западе бьют тревогу из-за намерений Киева по F-16

"Будет эскалация". На Западе бьют тревогу из-за намерений Киева по F-16 - 07.08.2024, ПРАЙМ

"Будет эскалация". На Западе бьют тревогу из-за намерений Киева по F-16

В Киеве идет обсуждение идеи размещения переданных ранее Украине F-16 на территории Румынии. Реализация этой идеи может привести к резкой эскалации конфликта с... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T23:07+0300

2024-08-07T23:07+0300

2024-08-07T23:07+0300

политика

украина

поддержка украины

запад

румыния

f-16

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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. В Киеве идет обсуждение идеи размещения переданных ранее Украине F-16 на территории Румынии. Реализация этой идеи может привести к резкой эскалации конфликта с Москвой. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Он отметил, что даже если F-16 сами по себе не очень эффективные истребители, в Киеве обсуждают, как применить их так, "чтобы это легко могло привести к эскалации ситуации" и вовлечению в конфликт США и другие страны Запада.Меркурис полагает, что одним из таких опасных обсуждаемых сейчас в Киеве сценариев является размещение F-16 ВСУ на территории Румынии, с которой они будут взлетать для выполнения боевых операций в небе над Украиной. "Таким образом Владимир Зеленский хочет спровоцировать военное столкновение России и НАТО", — заключил эксперт.В Москве неоднократно указывали на желание Киева спровоцировать войну между Россией и НАТО. Так, заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что Киев освоил операции "под ложным флагом", чтобы втянуть РФ в боевые действия с блоком и спастись от неизбежного разгрома.Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240807/vsu-850715878.html

украина

запад

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украина, поддержка украины, запад, румыния, f-16