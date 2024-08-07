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"Будет эскалация". На Западе бьют тревогу из-за намерений Киева по F-16
"Будет эскалация". На Западе бьют тревогу из-за намерений Киева по F-16 - 07.08.2024, ПРАЙМ
"Будет эскалация". На Западе бьют тревогу из-за намерений Киева по F-16
В Киеве идет обсуждение идеи размещения переданных ранее Украине F-16 на территории Румынии. Реализация этой идеи может привести к резкой эскалации конфликта с... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T23:07+0300
2024-08-07T23:07+0300
2024-08-07T23:07+0300
политика
украина
поддержка украины
запад
румыния
f-16
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. В Киеве идет обсуждение идеи размещения переданных ранее Украине F-16 на территории Румынии. Реализация этой идеи может привести к резкой эскалации конфликта с Москвой. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Он отметил, что даже если F-16 сами по себе не очень эффективные истребители, в Киеве обсуждают, как применить их так, "чтобы это легко могло привести к эскалации ситуации" и вовлечению в конфликт США и другие страны Запада.Меркурис полагает, что одним из таких опасных обсуждаемых сейчас в Киеве сценариев является размещение F-16 ВСУ на территории Румынии, с которой они будут взлетать для выполнения боевых операций в небе над Украиной. "Таким образом Владимир Зеленский хочет спровоцировать военное столкновение России и НАТО", — заключил эксперт.В Москве неоднократно указывали на желание Киева спровоцировать войну между Россией и НАТО. Так, заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что Киев освоил операции "под ложным флагом", чтобы втянуть РФ в боевые действия с блоком и спастись от неизбежного разгрома.Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, поддержка украины, запад, румыния, f-16
Политика, УКРАИНА, поддержка Украины, ЗАПАД, РУМЫНИЯ, F-16
"Будет эскалация". На Западе бьют тревогу из-за намерений Киева по F-16
Меркурис: украинцы хотят разместить F-16 в Румынии, это взорвет ситуацию
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ.
В Киеве идет обсуждение идеи размещения переданных ранее Украине F-16 на территории Румынии. Реализация этой идеи может привести к резкой эскалации конфликта с Москвой. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube
.
Он отметил, что даже если F-16 сами по себе не очень эффективные истребители, в Киеве обсуждают, как применить их так, "чтобы это легко могло привести к эскалации ситуации" и вовлечению в конфликт США и другие страны Запада.
Меркурис полагает, что одним из таких опасных обсуждаемых сейчас в Киеве сценариев является размещение F-16 ВСУ на территории Румынии, с которой они будут взлетать для выполнения боевых операций в небе над Украиной.
"Таким образом Владимир Зеленский хочет спровоцировать военное столкновение России и НАТО", — заключил эксперт.
В Москве неоднократно указывали на желание Киева спровоцировать войну между Россией и НАТО. Так, заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что Киев освоил операции "под ложным флагом", чтобы втянуть РФ в боевые действия с блоком и спастись от неизбежного разгрома.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
В МИД раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ на "мясорубку" в Курске