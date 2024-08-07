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"Он в отчаянии". В США раскрыли план Зеленского в отношении России

"Он в отчаянии". В США раскрыли план Зеленского в отношении России - 07.08.2024, ПРАЙМ

"Он в отчаянии". В США раскрыли план Зеленского в отношении России

Владимир Зеленский, активизируя боевые действия против России, ожидает привлечения как можно большего внимания к конфликту, а также втягивания в него... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T23:56+0300

2024-08-07T23:56+0300

2024-08-07T23:56+0300

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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, активизируя боевые действия против России, ожидает привлечения как можно большего внимания к конфликту, а также втягивания в него Североатлантического альянса. Такое мнение выразил экс-разведчик из США Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Deep Dive.Он считает, что" украинцы сейчас в отчаянии" и пытаются сделать все возможное, чтобы привлечь внимание к конфликту. "Я уверен, что Зеленский хочет привлечь как можно больше внимания к боевым действиям, потому что это повысит шансы на вовлечение НАТО в войну", — отметил Шаффер и добавил, что Киев ищет возможности для использования переданных ранее ВСУ истребителей F-16 в качестве наступательного вооружения.Вместе с тем эксперт полагает, что ресурсы и возможности Украины тают на глазах.В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Вашингтон и его сателлиты из блока НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, что может привести к катастрофическими последствиями. В ведомстве предупреждали, что факт появления у ВСУ самолетов F-16, которые могут нести ядерное оружие, Москва будет расценивать в качестве угрозы со стороны Запада в ядерной сфере.

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украина, россия, запад, сво, конфликт