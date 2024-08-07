https://1prime.ru/20240807/poddubnyy-850733395.html

Военкор ВГТРК Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ

Военкор ВГТРК Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ - 07.08.2024, ПРАЙМ

Военкор ВГТРК Поддубный получил ранение в результате атаки дрона ВСУ

Военный корреспондент Евгений Поддубный поступил в Курскую областную больницу после ранения, он жив. Об этом сообщило агентство РИА Новости. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T23:16+0300

2024-08-07T23:16+0300

2024-08-07T23:47+0300

происшествия

военкор

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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Военный корреспондент Евгений Поддубный поступил в Курскую областную больницу после ранения, он жив. Об этом сообщило агентство РИА Новости.Ранее в Telegram-канале "Вести" появилось сообщение, что Поддубный был ранен в Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ и находится в областной больнице.Позднее ведущий в эфире телеканала "Россия 24" подтвердил, что машина военкора попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения и находится в больнице. Ведущий добавил, что за несколько часов до происшествия Поддубный прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе.В приемном отделении Курской областной больницы агентству РИА Новости заявили, что военкор поступил к ним и жив."Поступал", — ответили в медучреждении на вопрос журналистов, поступал ли к ним Поддубный.Собеседница агентства подтвердила, что военкор жив. При этом данные о состоянии его здоровья в больнице разглашать не стали. Ранее в различных СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о гибели Поддубного после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. Отмечалось, что он получил серьезные ожоги и травму головы.В своем Telegram-канале Поддубный ранее разместил видео из машины, где съемочная группа двигалась от точки к точке в Курской области. В своем последнем видео он сообщал, что в течение суток российские силы уничтожили 250 боевиков ВСУ и более пятидесяти единиц украинской бронетехники.Евгений Поддубный — российский военный корреспондент, является автором документальных фильмов и спецрепортажей. Он руководил аналитической программой на телевидении, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. После начала СВО феврале 2022 года Поддубный активно работал в зоне боевых действий в качестве военного корреспондента ВГТРК.Поддубный за свою долгую карьеру, которая началась во время Второй чеченской кампании, побывал практически во всех горячих точках мира: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала.

https://1prime.ru/20240807/vsu-850715878.html

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военкор