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Чистая прибыль Honda Motor выросла на 8,7%

Чистая прибыль Honda Motor выросла на 8,7% - 07.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Honda Motor выросла на 8,7%

Чистая прибыль японского концерна Honda Motor, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2024-2025 финансового года, завершившегося 30... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T11:28+0300

2024-08-07T11:28+0300

2024-08-07T11:28+0300

honda motor

чистая прибыль

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского концерна Honda Motor, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2024-2025 финансового года, завершившегося 30 июня, выросла на 8,7% в годовом выражении и составила 394,66 миллиарда иен (около 2,7 миллиарда долларов), сообщается в финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию выросла до 81,81 иены (0,56 доллара) с 73,02 иены (0,5 доллара) на акцию годом ранее. Выручка Honda выросла на 16,9% и составила 5,4 триллиона иен (37,2 миллиарда долларов). По итогам всего финансового года, который завершится 31 марта, компания ожидает уменьшения выручки на 0,6%, до 20,3 триллиона иен (139,9 миллиарда долларов). А уменьшение чистой прибыли за год прогнозируется на 9,7%, до 1 триллиона иен (6,8 миллиарда долларов). Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.

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honda motor, чистая прибыль