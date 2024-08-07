https://1prime.ru/20240807/protektsionizm--850696023.html

Умный “протекционизм”. Как Россия превратилась в супердержаву

Умный “протекционизм”. Как Россия превратилась в супердержаву - 07.08.2024, ПРАЙМ

Умный “протекционизм”. Как Россия превратилась в супердержаву

Продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году, кардинально изменило сельскохозяйственную отрасль России, что подчеркивает потенциал "умного" протекционизма... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T08:15+0300

2024-08-07T08:15+0300

2024-08-07T08:15+0300

мнения аналитиков

продуктовое эмбарго

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году, кардинально изменило сельскохозяйственную отрасль России, что подчеркивает потенциал "умного" протекционизма. Однако подъем сельхозотрасли начался не в 2014 году, а гораздо раньше. И это связано с осознанием государством безальтернативности продовольственной безопасности. Напомним, в 1996 году все сельхозугодия произвели только 37 процентов продукции от уровня 1990 года. К середине девяностых импортировалось 70% от потребляемого мяса птицы, доля импортной пищевой продукции составляла 54%. К концу 1990-х вдвое сократилось поголовье крупного рогатого скота. В 2005 году был принят приоритетный проект АПК, а в 2008-м - государственная программа развития сельского хозяйства. В 2010 году поставлена цель по продовольственной безопасности с указанием доли местной продукции по каждой из категорий продукции сельского хозяйства. Однако отрасль разгонялась постепенно. С 2000 по 2008 годы валовый прирост продукции сельского хозяйства составил только 37 процентов, парк сельхозтехники сократился с 1995 по 2013 годы в 5-10 раз. И вплоть до 2014 года значительная доля рынка покрывалась, в том числе, за счет европейского импорта. В 2014 году отрасль была готова к эмбарго, которое, по часто звучащему мнению, первыми готовились наложить сами европейские страны. Началось восстановление материальной базы, а сложившиеся рыночные механизмы позволяли рассчитывать на рентабельность. При этом самым важным стали не декларации и формулировки программ, а реальные инструменты. По-настоящему льготные кредитные программы, гранты и льготные программы лизинга сельскохозяйственной техники позволили обеспечить материально-техническую базу для роста отрасли – повышение механизации, насыщение сельскохозяйственной химией, обращение к передовым селекционным решениям. Неизбежный спрос позволил оперативно сбывать продукцию внутри страны, а с повышением объемов прийти к положению нетто-экспортера. Активизировались процессы сельхозкооперации небольших хозяйств, значительно выросло разнообразие и изысканность переработанной в пищевые продукты сельхозпродукции. В итоге - 45 миллиардов долларов экспорта продукции АПК в прошлом году. В то же время в отрасли остаются заделы – еще не так значительна роль фермерских хозяйств, при "перезагрузке" отрасли ведущую роль получили крупные хозяйства, агрегировавшие огромные земельные угодья. В экспорте все еще более высока доля непереработанной продукции, хотя большую маржинальность можно ждать именно от высоких переделов. Большой потенциал в побочной продукции сельского хозяйства – как сырья для фармацевтической промышленности, новых материалов, биотоплива. Надо преодолеть отставание в генетике и семеноводстве, шире внедрять методы автоматизации – в мире они достигли невероятных высот. Для этого необходимо создавать механизмы развития уже на региональном и макрорегиональном уровне - региональные агробанки, институты развития, научно-технические центры. Надо внедрять открытые инновации в АПК в сотрудничестве с зарубежными партнерами. С учетом изменения климата в России условия для АПК становятся более благоприятными, в то время как в более южных странах - менее. Это открывает перспективы и двукратного роста экспорта на горизонте 20-25 лет. Но здесь важно не упустить технологическую революцию, которую сейчас называют "сельское хозяйство 4.0". Следует также сказать, что пример сельского хозяйства является показательным для других отраслей - продуманная политика с реальными инструментами стимулирования роста дает результат. Главное - действовать, а не застревать в бюрократических обсуждениях.

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2024

Антон Свириденко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847634647_202:0:708:506_100x100_80_0_0_7bc38a6ced8284e511d2a34f0202fa9e.jpg

Антон Свириденко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847634647_202:0:708:506_100x100_80_0_0_7bc38a6ced8284e511d2a34f0202fa9e.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Антон Свириденко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847634647_202:0:708:506_100x100_80_0_0_7bc38a6ced8284e511d2a34f0202fa9e.jpg

мнения аналитиков, продуктовое эмбарго