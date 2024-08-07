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Названы страны, куда чаще всего путешествуют россияне парами

Названы страны, куда чаще всего путешествуют россияне парами - 07.08.2024, ПРАЙМ

Названы страны, куда чаще всего путешествуют россияне парами

Каждый третий россиянин в 2024 году едет в отпуск со своей второй половинкой, чаще всего пары путешествуют в Турцию, Японию и Китай, говорится в исследовании... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T06:37+0300

2024-08-07T06:37+0300

2024-08-07T06:37+0300

экономика

выездной туризм

турция

япония

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин в 2024 году едет в отпуск со своей второй половинкой, чаще всего пары путешествуют в Турцию, Японию и Китай, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что в исследовании приняли участие порядка 1,2 тысячи респондентов. "Больше трети (37%) предпочитают отправляться в путешествие со второй половинкой. Разделяют отпуск с друзьями 31% опрошенных. С коллегами по работе также отправляются в вояж достаточно часто (11%)", - рассказали в сервисе. Там отметили, что путешествовать в одиночку предпочитают 10% респондентов. Тогда как с родителями отправляются в дорогу 7%, а еще 4% ездят с незнакомыми людьми, например, приобретая туры. "Самыми популярными направлениями для двоих у россиян в 2024 году стали: Турция, Япония, Китай, Таиланд, Индонезия, Италия, Испания, Франция и поездки внутри страны", - отметила директор по маркетингу компании Екатерина Долгих, добавив, что азиатские страны выбирает 44% респондентов, и одна из причин - на этих направлениях чаще других появляются горящие путевки для двоих. "Внутри страны свои выходные и отпуска проводит 32% респондентов. Внутренний туризм зачастую требует меньше времени на дорогу и, зачастую, гораздо бюджетнее зарубежья. Европейские страны, такие как Италия, Испания и Франция, также остаются в списке предпочтений для 20%. Их выбирают для медового месяца", - добавила Долгих. По ее словам, меньше всего россияне стремятся исследовать страны ЕАЭС и дальние уголки планеты, такие как Африка, Америка и Австралия. "Они часто остаются не у дел из-за высоких расходов и сложности логистики, что подчеркивает выбор в пользу более привычных и доступных маршрутов (4%)", - подчеркнула Долгих. Аналитики также выяснили, на сколько дней уезжали россияне в отпуск в 2024 году. Большинство респондентов (43,7%) сообщили, что предпочитают недельные поездки, в то время как 37% выбирают отдых протяженностью в две недели. На месяц уезжают 12% опрошенных, а длительные приключения свыше месяца выбирают 8%, говорится в исследовании. В "Купибилет" также узнали, что большинство респондентов (56%) выезжают на отдых один раз в год и только около 28% отправляются в поездку два-три раза в год. Также выяснилось, что лишь 6% путешествуют более трех раз в году. При этом 10% не путешествуют вовсе, уточнили аналитики.

https://1prime.ru/20240621/turizm-849367726.html

турция

япония

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выездной туризм, турция, япония