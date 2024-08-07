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Путин в конце совещания с правительством попросил Мантурова остаться - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Путин в конце совещания с правительством попросил Мантурова остаться
Путин в конце совещания с правительством попросил Мантурова остаться - 07.08.2024, ПРАЙМ
Путин в конце совещания с правительством попросил Мантурова остаться
Президент РФ Владимир Путин по окончании совещания с кабмином РФ попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова остаться для отдельного разговора. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T15:55+0300
2024-08-07T15:55+0300
политика
россия
владимир путин
денис мантуров
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по окончании совещания с кабмином РФ попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова остаться для отдельного разговора. "Всем спасибо. Денис Валентинович, зайдите ко мне, пожалуйста", — сказал глава государства. Ранее на совещании российский лидер поручил Мантурову координацию работы гражданских ведомств по текущей ситуации в Курской области.
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россия, владимир путин, денис мантуров
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Денис Мантуров
15:55 07.08.2024
 
Путин в конце совещания с правительством попросил Мантурова остаться

Путин в конце совещания с кабмином попросил Мантурова остаться для разговора

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по окончании совещания с кабмином РФ попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова остаться для отдельного разговора.
"Всем спасибо. Денис Валентинович, зайдите ко мне, пожалуйста", — сказал глава государства.
Ранее на совещании российский лидер поручил Мантурову координацию работы гражданских ведомств по текущей ситуации в Курской области.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
Путин назвал атаку в Курской области масштабной провокацией
14:29
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинДенис Мантуров
 
 
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