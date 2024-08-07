https://1prime.ru/20240807/putin-850720809.html
Путин в конце совещания с правительством попросил Мантурова остаться
Путин в конце совещания с правительством попросил Мантурова остаться - 07.08.2024, ПРАЙМ
Путин в конце совещания с правительством попросил Мантурова остаться
Президент РФ Владимир Путин по окончании совещания с кабмином РФ попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова остаться для отдельного разговора. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T15:55+0300
2024-08-07T15:55+0300
2024-08-07T15:55+0300
политика
россия
владимир путин
денис мантуров
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по окончании совещания с кабмином РФ попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова остаться для отдельного разговора. "Всем спасибо. Денис Валентинович, зайдите ко мне, пожалуйста", — сказал глава государства. Ранее на совещании российский лидер поручил Мантурову координацию работы гражданских ведомств по текущей ситуации в Курской области.
https://1prime.ru/20240807/kursk-850718099.html
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россия, владимир путин, денис мантуров
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Денис Мантуров
Путин в конце совещания с правительством попросил Мантурова остаться
Путин в конце совещания с кабмином попросил Мантурова остаться для разговора
НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по окончании совещания с кабмином РФ попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова остаться для отдельного разговора.
"Всем спасибо. Денис Валентинович, зайдите ко мне, пожалуйста", — сказал глава государства.
Ранее на совещании российский лидер поручил Мантурову координацию работы гражданских ведомств по текущей ситуации в Курской области.
Путин назвал атаку в Курской области масштабной провокацией