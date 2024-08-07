https://1prime.ru/20240807/putin-850720809.html

Путин в конце совещания с правительством попросил Мантурова остаться

Путин в конце совещания с правительством попросил Мантурова остаться - 07.08.2024, ПРАЙМ

Путин в конце совещания с правительством попросил Мантурова остаться

Президент РФ Владимир Путин по окончании совещания с кабмином РФ попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова остаться для отдельного разговора. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T15:55+0300

2024-08-07T15:55+0300

2024-08-07T15:55+0300

политика

россия

владимир путин

денис мантуров

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по окончании совещания с кабмином РФ попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова остаться для отдельного разговора. "Всем спасибо. Денис Валентинович, зайдите ко мне, пожалуйста", — сказал глава государства. Ранее на совещании российский лидер поручил Мантурову координацию работы гражданских ведомств по текущей ситуации в Курской области.

https://1prime.ru/20240807/kursk-850718099.html

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россия, владимир путин, денис мантуров