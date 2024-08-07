https://1prime.ru/20240807/pvo-850712870.html

Киев может остаться без израильских систем ПВО Patriot

Киев может остаться без израильских систем ПВО Patriot - 07.08.2024, ПРАЙМ

Киев может остаться без израильских систем ПВО Patriot

Израиль еще не принял окончательного решения о передаче Киеву своих систем ПВО Patriot, подчеркнул посол Израиля на Украине Михаил Бродский. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T11:12+0300

2024-08-07T11:12+0300

2024-08-07T11:12+0300

пво

израиль

военная помощь украине

patriot

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Израиль еще не принял окончательного решения о передаче Киеву своих систем ПВО Patriot, подчеркнул посол Израиля на Украине Михаил Бродский. Ранее американское издание Financial Times рассказало, ссылаясь на источники, что министры и высокопоставленные представители США, Израиля и Украины ведут переговоры о поставке Украине до восьми комплексов противовоздушной обороны Patriot. Представитель Пентагона позже прокомментировал заявление и уточнил, что в ведомстве нет информации о подобных планах. "Окончательного решения еще нет, но если вы посмотрите на нынешнюю ситуацию в Израиле, то нам необходимы все средства ПВО, которые существуют в стране, включая систему Patriot", - подчеркнул Бродский в интервью "РБК-Украина". Посол также уточнил, что имеющиеся у Израиля ПВО Patriot были переданы Тель-Авиву более тридцати лет назад. В связи с тем, что система давно устарела, правительство планировало списать их.Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.

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пво, израиль, военная помощь украине, patriot