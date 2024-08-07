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Минфин может продлить льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Минфин может продлить льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники
Минфин может продлить льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники - 07.08.2024, ПРАЙМ
Минфин может продлить льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники
Минфин РФ прорабатывает с ведомствами и компаниями вопрос продления льгот по налогу на прибыль для предприятий радиоэлектронной продукции, при этом считает, что | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T14:37+0300
2024-08-07T14:37+0300
минфин
налоговые льготы
радиоэлектроника
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ прорабатывает с ведомствами и компаниями вопрос продления льгот по налогу на прибыль для предприятий радиоэлектронной продукции, при этом считает, что о конкретных ставках и сроках говорить пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Вопрос продления льгот по налогу на прибыль для предприятий радиоэлектронной промышленности пока прорабатывается совместно с заинтересованными ведомствами и компаниями. Говорить о конкретных ставках и сроках пока преждевременно", - говорится в сообщении. Газета "Ведомости" ранее в среду со ссылкой на представителя Минпромторга сообщила о том, что министерство работает над этим вопросом совместно с Минфином. Как указывает издание, в то время как компании сферы информационных технологий имели наибольшие налоговые льготы, у компаний-производителей радиоэлектронной промышленности и компонентов льготы были не такими значительными. Более того, как отмечает газета со ссылкой на президента Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга Ирину Митину, в поправках в Налоговый кодекс льгота для отрасли не была продлена и перестанет действовать с 2025 года, что коснется производителей процессоров, компьютеров и смартфонов, игровых приставок. Компании из сферы информационных технологий сейчас пользуются налоговой льготой: для них с ставка налога на прибыль обнулена. Льгота предоставляется, если разработки компании содержатся в перечне отечественного программного обеспечения, при этом компания получает не менее 70% выручки от деятельности, непосредственно связанной с такими разработками. Как ранее также сообщал Минфин, новые поправки в Налоговый кодекс устанавливают пониженную ставку налога на прибыль в 5% для этих организаций до 2030 года, в том числе они дают льготу по налогу на прибыль при пользовании российским софтом. При этом позднее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что министерство не планирует других ограничений в применении льгот и пересмотра их параметров, кроме этой ставки в 5%.
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минфин, налоговые льготы, радиоэлектроника
Минфин, налоговые льготы, радиоэлектроника
14:37 07.08.2024
 
Минфин может продлить льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники

Минфин прорабатывает продление льгот по налогу на прибыль для радиоэлектроники

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРадиоэлектроника
Радиоэлектроника - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ прорабатывает с ведомствами и компаниями вопрос продления льгот по налогу на прибыль для предприятий радиоэлектронной продукции, при этом считает, что о конкретных ставках и сроках говорить пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Вопрос продления льгот по налогу на прибыль для предприятий радиоэлектронной промышленности пока прорабатывается совместно с заинтересованными ведомствами и компаниями. Говорить о конкретных ставках и сроках пока преждевременно", - говорится в сообщении.
Газета "Ведомости" ранее в среду со ссылкой на представителя Минпромторга сообщила о том, что министерство работает над этим вопросом совместно с Минфином. Как указывает издание, в то время как компании сферы информационных технологий имели наибольшие налоговые льготы, у компаний-производителей радиоэлектронной промышленности и компонентов льготы были не такими значительными.
Более того, как отмечает газета со ссылкой на президента Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга Ирину Митину, в поправках в Налоговый кодекс льгота для отрасли не была продлена и перестанет действовать с 2025 года, что коснется производителей процессоров, компьютеров и смартфонов, игровых приставок.
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Компании из сферы информационных технологий сейчас пользуются налоговой льготой: для них с ставка налога на прибыль обнулена. Льгота предоставляется, если разработки компании содержатся в перечне отечественного программного обеспечения, при этом компания получает не менее 70% выручки от деятельности, непосредственно связанной с такими разработками.
Как ранее также сообщал Минфин, новые поправки в Налоговый кодекс устанавливают пониженную ставку налога на прибыль в 5% для этих организаций до 2030 года, в том числе они дают льготу по налогу на прибыль при пользовании российским софтом. При этом позднее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что министерство не планирует других ограничений в применении льгот и пересмотра их параметров, кроме этой ставки в 5%.
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