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Минфин раскрыл расходы бюджета на нацпроекты на 1 августа - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Минфин раскрыл расходы бюджета на нацпроекты на 1 августа
Минфин раскрыл расходы бюджета на нацпроекты на 1 августа - 07.08.2024, ПРАЙМ
Минфин раскрыл расходы бюджета на нацпроекты на 1 августа
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 августа 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 1,845 триллиона рублей, или на... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T14:48+0300
2024-08-07T14:48+0300
минфин
расходы
россия
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 августа 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 1,845 триллиона рублей, или на 58,3% от годового плана, сообщается на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 августа 2024 года, составило 1 844,6 млрд рублей, или 58,3% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении. На 1 августа лидерами по расходованию средств стали национальные проекты "Культура" (70,3%), "Демография" (69,7%), "Здравоохранение" (67,1%) и "Наука и университеты" (62,7%). За ними следуют нацпроекты "Производительность труда" (59,3%), "Образование" (57,8%), "Жилье и городская среда" (55,9%), "Туризм и индустрия гостеприимства" (53,6%), "Международная кооперация и экспорт" (52,1%), "Безопасные качественные дороги" (51,9%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (49,2%), а также "Цифровая экономика Российской Федерации" (46,5%) и "Экология" (45,1%). Нацпроектами с наименьшим расходованием средств оказались - "Беспилотные авиационные системы" (29,6%) и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (25,1%).
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минфин, расходы, россия
Минфин, расходы, РОССИЯ
14:48 07.08.2024
 
Минфин раскрыл расходы бюджета на нацпроекты на 1 августа

Минфин РФ: расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 августа исполнены на 58,3%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоги
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© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 августа 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 1,845 триллиона рублей, или на 58,3% от годового плана, сообщается на сайте Минфина РФ.
"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 августа 2024 года, составило 1 844,6 млрд рублей, или 58,3% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.
На 1 августа лидерами по расходованию средств стали национальные проекты "Культура" (70,3%), "Демография" (69,7%), "Здравоохранение" (67,1%) и "Наука и университеты" (62,7%).
За ними следуют нацпроекты "Производительность труда" (59,3%), "Образование" (57,8%), "Жилье и городская среда" (55,9%), "Туризм и индустрия гостеприимства" (53,6%), "Международная кооперация и экспорт" (52,1%), "Безопасные качественные дороги" (51,9%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (49,2%), а также "Цифровая экономика Российской Федерации" (46,5%) и "Экология" (45,1%).
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Нацпроектами с наименьшим расходованием средств оказались - "Беспилотные авиационные системы" (29,6%) и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (25,1%).
 
МинфинрасходыРОССИЯ
 
 
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