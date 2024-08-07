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Средства от списания долгов регионов могут пойти на региональные проекты - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Средства от списания долгов регионов могут пойти на региональные проекты
Средства от списания долгов регионов могут пойти на региональные проекты - 07.08.2024, ПРАЙМ
Средства от списания долгов регионов могут пойти на региональные проекты
После списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам регионам часть средств может быть использована для поддержки высокотехнологичных проектов, заявил | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T17:06+0300
2024-08-07T17:06+0300
высокотехнологичные направления
долги
россия
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. После списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам регионам часть средств может быть использована для поддержки высокотехнологичных проектов, заявил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.Такое предложение Федорищев внес в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Оно прошло в среду, 7 августа, в формате видеоконференции. "Мы сейчас работаем над тем с (главой Минэкономразвития) Максимом Геннадьевичем Решетниковым, чтобы часть из этого списания можно было направить на поддержку высокотехнологичных проектов в регионах", - подчеркнул Федорищев. "Причем это будет региональная возможность. Мы на уровне региона сможем это делать", - уточнил он.
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высокотехнологичные направления, долги, россия
высокотехнологичные направления, долги, РОССИЯ
17:06 07.08.2024
 
Средства от списания долгов регионов могут пойти на региональные проекты

Часть средств от списания долгов регионам может пойти на высокотехнологичные проекты

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaДеньги, налоги
Деньги, налоги
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. После списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам регионам часть средств может быть использована для поддержки высокотехнологичных проектов, заявил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.
Такое предложение Федорищев внес в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Оно прошло в среду, 7 августа, в формате видеоконференции.
"Мы сейчас работаем над тем с (главой Минэкономразвития) Максимом Геннадьевичем Решетниковым, чтобы часть из этого списания можно было направить на поддержку высокотехнологичных проектов в регионах", - подчеркнул Федорищев.
"Причем это будет региональная возможность. Мы на уровне региона сможем это делать", - уточнил он.
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