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В Госдуме предложили создать рейтинг управляющих компаний на Госуслугах

В Госдуме предложили создать рейтинг управляющих компаний на Госуслугах - 07.08.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили создать рейтинг управляющих компаний на Госуслугах

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением создать рейтинг... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T17:19+0300

2024-08-07T17:19+0300

2024-08-07T17:19+0300

россия

госдума

управляющие компании

жку

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением создать рейтинг управляющих компаний (УК) на портале госуслуг на основе народного голосования, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Ирек Энварович, рассмотреть инициативу о создании народного рейтинга УК на основе мнения жителей на государственных порталах "Госуслуги" или ГИС ЖКХ и в случае её поддержки поручить профильным департаментам министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации подготовить соответствующие изменения в нормативно-правовые акты РФ", - сказано в обращении. Как отмечает его автор, концепция такого рейтинга заключалась бы в возможности собственников раз в год оценить работу своей УК по заранее определенным параметрам: от качества уборки подъездов, до понятности и прозрачности тарифов. "Также целесообразно предоставить гражданам право писать развернутые комментарии об опыте работы УК. На основе оценок граждан будет формироваться бальный рейтинг лучших и худших УК. Это поможет гражданам при выборе новой УК ориентироваться на их реальный опыт работы, информация о которой опубликована на официальном государственном портале, которому можно доверять", - уточняется в документе. Создание такого рейтинга создаст стимулы для УК предоставлять услуги качественней, а также повысит их конкурентоспособность при осуществлении деятельности по управлению жилищным фондом, что может повысить комфорт проживания граждан, заключается в обращении.

https://1prime.ru/20240802/zhku-850636578.html

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россия, госдума, управляющие компании, жку