https://1prime.ru/20240807/rost-850728571.html

Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов

Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов - 07.08.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,56%, следует из данных Московской биржи. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T18:56+0300

2024-08-07T18:56+0300

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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,56%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,56% - до 2874,94 пункта, долларовый РТС - на 0,63%, до 1053,66 пункта.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи