https://1prime.ru/20240807/rost-850728571.html
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов - 07.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,56%, следует из данных Московской биржи. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T18:56+0300
2024-08-07T18:56+0300
2024-08-07T18:57+0300
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,56%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,56% - до 2874,94 пункта, долларовый РТС - на 0,63%, до 1053,66 пункта.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов среды на 1,56%
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,56%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,56% - до 2874,94 пункта, долларовый РТС - на 0,63%, до 1053,66 пункта.
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