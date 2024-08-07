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Паника на мировых рынках. Названы факторы падения биржевых активов

Паника на мировых рынках. Названы факторы падения биржевых активов - 07.08.2024, ПРАЙМ

Паника на мировых рынках. Названы факторы падения биржевых активов

Фондовые рынки США и Японии испытывают резкое падение из-за ослабления экономики, разочарования в перспективах развития искусственного интеллекта и укрепления... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T12:46+0300

2024-08-07T12:46+0300

2024-08-07T12:46+0300

экономика

биржи

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япония

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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Фондовые рынки США и Японии испытывают резкое падение из-за ослабления экономики, разочарования в перспективах развития искусственного интеллекта и укрепления японской иены, пишет британское издание The Economist.Индекс Nasdaq 100 упал более чем на 10%, японский Topix демонстрирует двузначные потери. Акции технологических компаний, включая Nvidia и Intel, значительно снизились в цене.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОжидания инвесторов относительно ситуации на рынке возросли из-за опасений по поводу ИИ и полупроводниковой промышленности.Падение цен на золото и акции банков влечет необходимость для инвесторов собрать наличные для обеспечения гарантийных депозитов в других местах.Предложение экс-президента США Дональда Трампа Тайваню самостоятельно обеспечивать свою оборону и планы нынешнего главы Белого дома Джо Байдена по ограничению ввоза оборудования для производства микросхем усилили опасения инвесторов.Рост безработицы в США до трехлетнего максимума и снижение новых рабочих мест усилили опасения рецессии.Укрепление иены по отношению к другим валютам и повышение процентной ставки Банком Японии привели к снижению стоимости японских акций. Рост иены снижает привлекательность краткосрочных спекуляций, связанных с иеной и ультрамягкой денежно-кредитной политикой.Как считают эксперты, следующая неделя может быть хуже текущей, если крупные инвесторы начнут распродавать активы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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биржи, сша, япония