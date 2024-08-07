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"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем
"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем - 07.08.2024, ПРАЙМ
"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем
Кикшеринговый сервис "МТС Юрент" сообщил, что поддерживает предложение Департамента транспорта Москвы повысить штрафы за езду вдвоем и передачу управления... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T20:49+0300
2024-08-07T20:49+0300
2024-08-07T21:28+0300
россия
электросамокаты
аренда самокатов
штраф
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис "МТС Юрент" сообщил, что поддерживает предложение Департамента транспорта Москвы повысить штрафы за езду вдвоем и передачу управления несовершеннолетним до 100 тысяч рублей. В пресс-службе сервиса также заявили, что компания ужесточит наказание. Ранее в среду Дептранс в своем Telegram-канале сообщил, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением о повышении штрафов за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей. "МТС Юрент" также уточнил, что операторы кикшеринга уже увеличивали штрафы за езду вдвоем до пяти тысяч рублей, а за передачу аккаунта ребенку — до десяти тысяч рублей. Кроме того, сервис сообщил, что внедрил у себя идентификацию пользователей через МТС ID, что позволило заблокировать четыре тысячи аккаунтов несовершеннолетних в приложении. Также оператор увеличил число консультантов по безопасности, которые выявляют нарушителей и отправляют информацию о них в службу поддержки сервиса. По данным "МТС Юрент", перечисленные выше меры уже позволили сократить число поездок вдвоем и случаев управления самокатами несовершеннолетними на 40% в Москве. Компания отметила, что нередко именно родители передают аккаунты своим детям или встают вместе с ними на один самокат. Сервис считает, что повышение штрафов за указанные нарушения позволит арендаторам более ответственно относиться к правилам дорожного движения, своей безопасности, безопасности своих детей и всех участников движения.
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россия, электросамокаты, аренда самокатов, штраф
РОССИЯ, Электросамокаты, аренда самокатов, штраф
"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем
"МТС Юрент" повысит штраф за езду на самокате вдвоем до 100 тысяч рублей
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис "МТС Юрент" сообщил, что поддерживает предложение Департамента транспорта Москвы повысить штрафы за езду вдвоем и передачу управления несовершеннолетним до 100 тысяч рублей. В пресс-службе сервиса также заявили, что компания ужесточит наказание.
Ранее в среду Дептранс в своем Telegram-канале сообщил, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением о повышении штрафов за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей.
"МТС Юрент" также уточнил, что операторы кикшеринга уже увеличивали штрафы за езду вдвоем до пяти тысяч рублей, а за передачу аккаунта ребенку — до десяти тысяч рублей.
Кроме того, сервис сообщил, что внедрил у себя идентификацию пользователей через МТС ID, что позволило заблокировать четыре тысячи аккаунтов несовершеннолетних в приложении. Также оператор увеличил число консультантов по безопасности, которые выявляют нарушителей и отправляют информацию о них в службу поддержки сервиса.
По данным "МТС Юрент", перечисленные выше меры уже позволили сократить число поездок вдвоем и случаев управления самокатами несовершеннолетними на 40% в Москве. Компания отметила, что нередко именно родители передают аккаунты своим детям или встают вместе с ними на один самокат. Сервис считает, что повышение штрафов за указанные нарушения позволит арендаторам более ответственно относиться к правилам дорожного движения, своей безопасности, безопасности своих детей и всех участников движения.
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