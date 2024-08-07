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"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем - 07.08.2024, ПРАЙМ
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"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем
"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем - 07.08.2024, ПРАЙМ
"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем
Кикшеринговый сервис "МТС Юрент" сообщил, что поддерживает предложение Департамента транспорта Москвы повысить штрафы за езду вдвоем и передачу управления... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T20:49+0300
2024-08-07T21:28+0300
россия
электросамокаты
аренда самокатов
штраф
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис "МТС Юрент" сообщил, что поддерживает предложение Департамента транспорта Москвы повысить штрафы за езду вдвоем и передачу управления несовершеннолетним до 100 тысяч рублей. В пресс-службе сервиса также заявили, что компания ужесточит наказание. Ранее в среду Дептранс в своем Telegram-канале сообщил, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением о повышении штрафов за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей. "МТС Юрент" также уточнил, что операторы кикшеринга уже увеличивали штрафы за езду вдвоем до пяти тысяч рублей, а за передачу аккаунта ребенку — до десяти тысяч рублей. Кроме того, сервис сообщил, что внедрил у себя идентификацию пользователей через МТС ID, что позволило заблокировать четыре тысячи аккаунтов несовершеннолетних в приложении. Также оператор увеличил число консультантов по безопасности, которые выявляют нарушителей и отправляют информацию о них в службу поддержки сервиса. По данным "МТС Юрент", перечисленные выше меры уже позволили сократить число поездок вдвоем и случаев управления самокатами несовершеннолетними на 40% в Москве. Компания отметила, что нередко именно родители передают аккаунты своим детям или встают вместе с ними на один самокат. Сервис считает, что повышение штрафов за указанные нарушения позволит арендаторам более ответственно относиться к правилам дорожного движения, своей безопасности, безопасности своих детей и всех участников движения.
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россия, электросамокаты, аренда самокатов, штраф
РОССИЯ, Электросамокаты, аренда самокатов, штраф
20:49 07.08.2024 (обновлено: 21:28 07.08.2024)
 
"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем

"МТС Юрент" повысит штраф за езду на самокате вдвоем до 100 тысяч рублей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрокат самокатов в Москве
Прокат самокатов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис "МТС Юрент" сообщил, что поддерживает предложение Департамента транспорта Москвы повысить штрафы за езду вдвоем и передачу управления несовершеннолетним до 100 тысяч рублей. В пресс-службе сервиса также заявили, что компания ужесточит наказание.
Ранее в среду Дептранс в своем Telegram-канале сообщил, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением о повышении штрафов за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей.
"МТС Юрент" также уточнил, что операторы кикшеринга уже увеличивали штрафы за езду вдвоем до пяти тысяч рублей, а за передачу аккаунта ребенку — до десяти тысяч рублей.
Кроме того, сервис сообщил, что внедрил у себя идентификацию пользователей через МТС ID, что позволило заблокировать четыре тысячи аккаунтов несовершеннолетних в приложении. Также оператор увеличил число консультантов по безопасности, которые выявляют нарушителей и отправляют информацию о них в службу поддержки сервиса.
По данным "МТС Юрент", перечисленные выше меры уже позволили сократить число поездок вдвоем и случаев управления самокатами несовершеннолетними на 40% в Москве. Компания отметила, что нередко именно родители передают аккаунты своим детям или встают вместе с ними на один самокат. Сервис считает, что повышение штрафов за указанные нарушения позволит арендаторам более ответственно относиться к правилам дорожного движения, своей безопасности, безопасности своих детей и всех участников движения.
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РОССИЯЭлектросамокатыаренда самокатовштраф
 
 
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