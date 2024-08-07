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"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем

"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем - 07.08.2024, ПРАЙМ

"МТС Юрент" увеличит штраф за езду на самокате вдвоем

Кикшеринговый сервис "МТС Юрент" сообщил, что поддерживает предложение Департамента транспорта Москвы повысить штрафы за езду вдвоем и передачу управления... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T20:49+0300

2024-08-07T20:49+0300

2024-08-07T21:28+0300

россия

электросамокаты

аренда самокатов

штраф

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Кикшеринговый сервис "МТС Юрент" сообщил, что поддерживает предложение Департамента транспорта Москвы повысить штрафы за езду вдвоем и передачу управления несовершеннолетним до 100 тысяч рублей. В пресс-службе сервиса также заявили, что компания ужесточит наказание. Ранее в среду Дептранс в своем Telegram-канале сообщил, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением о повышении штрафов за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей. "МТС Юрент" также уточнил, что операторы кикшеринга уже увеличивали штрафы за езду вдвоем до пяти тысяч рублей, а за передачу аккаунта ребенку — до десяти тысяч рублей. Кроме того, сервис сообщил, что внедрил у себя идентификацию пользователей через МТС ID, что позволило заблокировать четыре тысячи аккаунтов несовершеннолетних в приложении. Также оператор увеличил число консультантов по безопасности, которые выявляют нарушителей и отправляют информацию о них в службу поддержки сервиса. По данным "МТС Юрент", перечисленные выше меры уже позволили сократить число поездок вдвоем и случаев управления самокатами несовершеннолетними на 40% в Москве. Компания отметила, что нередко именно родители передают аккаунты своим детям или встают вместе с ними на один самокат. Сервис считает, что повышение штрафов за указанные нарушения позволит арендаторам более ответственно относиться к правилам дорожного движения, своей безопасности, безопасности своих детей и всех участников движения.

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россия, электросамокаты, аренда самокатов, штраф