В чем подвох. Открывать ли накопительный счет в нынешних условиях

МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. На фоне роста ключевой ставки Банка России граждане продолжают открывать счета и вклады для получения дополнительного дохода. Учитывая достаточно быстро меняющуюся ситуацию, многие отдают предпочтение краткосрочным депозитам или накопительным счетам.Накопительный счет является своего рода гибридом классического вклада и текущего платежного счета. Со вкладом его роднит возможность начисления процента и получение дополнительного дохода. Однако механизм начисления другой.Во-первых, накопительный счет открывается бессрочно, в то время как вклад имеет четкие временные границы. Во-вторых, процент может начисляться по-разному: например, на минимальный или средний остаток.Также банк в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки и уведомить об этом клиента.Аналогично с текущим расчетным счетом, накопительный счет можно использовать в любой момент без ограничений. Некоторые банки могут устанавливать минимальную сумму, которая должна находиться на накопительном счете, но никаких дополнительных ограничений в пользовании средствами нет.К основным преимуществам использования накопительного счета относятся:Кроме того, ставка по накопительному счету может быть выше ставки по краткосрочным вкладам.Есть у накопительного счета и недостатки. Например, плавающая ставка. Банк может изменить процентную ставку, и не всегда это изменение будет в пользу клиента. В текущих условиях Банк России ужесточает монетарную политику, а значит, ставки будут расти. Однако этот период завершится, и ставки пойдут на убыль.Есть и дополнительные условия для начисления процентов. Так, для получения повышенной ставки банк может предложить оформить подписку на свои сервисы или тратить со счета определенную сумму в месяц.Так кому и почему может быть выгоден накопительный счет?Этот банковский продукт в первую очередь привлекает внимание тех клиентов, которые копят средства на какую-то дорогостоящую покупку и точно не могут определить время ее совершения. Поскольку деньги могут понадобиться в любой момент, открывать срочный вклад будет невыгодно.Также накопительный счет выбирают клиенты, у которых закончился вклад, но текущая ситуация рекомендует выдержать паузу в ожидании повышения ставок по депозитам. Или если на открытие депозита не хватает средств до минимального взноса.Кроме того, этот продукт можно использовать как дополнительную копилку, то есть выводить туда средства с основной (зарплатной) карты и пользоваться деньгами по мере необходимости.Отмечу, что процентный доход как по вкладам, так и по накопительным счетам подлежит налогообложению в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ.
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. На фоне роста ключевой ставки Банка России граждане продолжают открывать счета и вклады для получения дополнительного дохода. Учитывая достаточно быстро меняющуюся ситуацию, многие отдают предпочтение краткосрочным депозитам или накопительным счетам.
Накопительный счет является своего рода гибридом классического вклада и текущего платежного счета. Со вкладом его роднит возможность начисления процента и получение дополнительного дохода. Однако механизм начисления другой.
Во-первых, накопительный счет открывается бессрочно, в то время как вклад имеет четкие временные границы. Во-вторых, процент может начисляться по-разному: например, на минимальный или средний остаток.
Также банк в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки и уведомить об этом клиента.
Аналогично с текущим расчетным счетом, накопительный счет можно использовать в любой момент без ограничений. Некоторые банки могут устанавливать минимальную сумму, которая должна находиться на накопительном счете, но никаких дополнительных ограничений в пользовании средствами нет.
К основным преимуществам использования накопительного счета относятся:
свободное распоряжение денежными средствами на счету;
бессрочность;
минимальный риск - деньги на накопительном счете входят в программу страхования вкладов на сумму до 1 млн 400 тыс. рублей;
высокая ставка и особые условия. Например, для новых клиентов банк может предложить повышенную ставку в первые месяцы.
Кроме того, ставка по накопительному счету может быть выше ставки по краткосрочным вкладам.
Есть у накопительного счета и недостатки. Например, плавающая ставка. Банк может изменить процентную ставку, и не всегда это изменение будет в пользу клиента. В текущих условиях Банк России ужесточает монетарную политику, а значит, ставки будут расти. Однако этот период завершится, и ставки пойдут на убыль.
Есть и дополнительные условия для начисления процентов. Так, для получения повышенной ставки банк может предложить оформить подписку на свои сервисы или тратить со счета определенную сумму в месяц.
Так кому и почему может быть выгоден накопительный счет?
Этот банковский продукт в первую очередь привлекает внимание тех клиентов, которые копят средства на какую-то дорогостоящую покупку и точно не могут определить время ее совершения. Поскольку деньги могут понадобиться в любой момент, открывать срочный вклад будет невыгодно.
Также накопительный счет выбирают клиенты, у которых закончился вклад, но текущая ситуация рекомендует выдержать паузу в ожидании повышения ставок по депозитам. Или если на открытие депозита не хватает средств до минимального взноса.
Кроме того, этот продукт можно использовать как дополнительную копилку, то есть выводить туда средства с основной (зарплатной) карты и пользоваться деньгами по мере необходимости.
Отмечу, что процентный доход как по вкладам, так и по накопительным счетам подлежит налогообложению в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ.
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