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В чем подвох. Открывать ли накопительный счет в нынешних условиях

В чем подвох. Открывать ли накопительный счет в нынешних условиях - 07.08.2024, ПРАЙМ

В чем подвох. Открывать ли накопительный счет в нынешних условиях

На фоне роста ключевой ставки Банка России граждане продолжают открывать счета и вклады для получения дополнительного дохода. Учитывая достаточно быстро... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T08:08+0300

2024-08-07T08:08+0300

2024-08-07T08:08+0300

мнения аналитиков

банковский вклад

накопительный счет

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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. На фоне роста ключевой ставки Банка России граждане продолжают открывать счета и вклады для получения дополнительного дохода. Учитывая достаточно быстро меняющуюся ситуацию, многие отдают предпочтение краткосрочным депозитам или накопительным счетам.Накопительный счет является своего рода гибридом классического вклада и текущего платежного счета. Со вкладом его роднит возможность начисления процента и получение дополнительного дохода. Однако механизм начисления другой.Во-первых, накопительный счет открывается бессрочно, в то время как вклад имеет четкие временные границы. Во-вторых, процент может начисляться по-разному: например, на минимальный или средний остаток.Также банк в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки и уведомить об этом клиента.Аналогично с текущим расчетным счетом, накопительный счет можно использовать в любой момент без ограничений. Некоторые банки могут устанавливать минимальную сумму, которая должна находиться на накопительном счете, но никаких дополнительных ограничений в пользовании средствами нет.К основным преимуществам использования накопительного счета относятся:Кроме того, ставка по накопительному счету может быть выше ставки по краткосрочным вкладам.Есть у накопительного счета и недостатки. Например, плавающая ставка. Банк может изменить процентную ставку, и не всегда это изменение будет в пользу клиента. В текущих условиях Банк России ужесточает монетарную политику, а значит, ставки будут расти. Однако этот период завершится, и ставки пойдут на убыль.Есть и дополнительные условия для начисления процентов. Так, для получения повышенной ставки банк может предложить оформить подписку на свои сервисы или тратить со счета определенную сумму в месяц.Так кому и почему может быть выгоден накопительный счет?Этот банковский продукт в первую очередь привлекает внимание тех клиентов, которые копят средства на какую-то дорогостоящую покупку и точно не могут определить время ее совершения. Поскольку деньги могут понадобиться в любой момент, открывать срочный вклад будет невыгодно.Также накопительный счет выбирают клиенты, у которых закончился вклад, но текущая ситуация рекомендует выдержать паузу в ожидании повышения ставок по депозитам. Или если на открытие депозита не хватает средств до минимального взноса.Кроме того, этот продукт можно использовать как дополнительную копилку, то есть выводить туда средства с основной (зарплатной) карты и пользоваться деньгами по мере необходимости.Отмечу, что процентный доход как по вкладам, так и по накопительным счетам подлежит налогообложению в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ.

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2024

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Мери Валишвили https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/06/850690227_0:0:1778:1778_100x100_80_0_0_2c190d321e541b5952befd4498299afd.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Мери Валишвили https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/06/850690227_0:0:1778:1778_100x100_80_0_0_2c190d321e541b5952befd4498299afd.jpg

мнения аналитиков, банковский вклад, накопительный счет