Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В чем подвох. Открывать ли накопительный счет в нынешних условиях - 07.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240807/schet-850690813.html
В чем подвох. Открывать ли накопительный счет в нынешних условиях
В чем подвох. Открывать ли накопительный счет в нынешних условиях - 07.08.2024, ПРАЙМ
В чем подвох. Открывать ли накопительный счет в нынешних условиях
На фоне роста ключевой ставки Банка России граждане продолжают открывать счета и вклады для получения дополнительного дохода. Учитывая достаточно быстро... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T08:08+0300
2024-08-07T08:08+0300
мнения аналитиков
банковский вклад
накопительный счет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850690813.jpg?1723007282
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. На фоне роста ключевой ставки Банка России граждане продолжают открывать счета и вклады для получения дополнительного дохода. Учитывая достаточно быстро меняющуюся ситуацию, многие отдают предпочтение краткосрочным депозитам или накопительным счетам.Накопительный счет является своего рода гибридом классического вклада и текущего платежного счета. Со вкладом его роднит возможность начисления процента и получение дополнительного дохода. Однако механизм начисления другой.Во-первых, накопительный счет открывается бессрочно, в то время как вклад имеет четкие временные границы. Во-вторых, процент может начисляться по-разному: например, на минимальный или средний остаток.Также банк в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки и уведомить об этом клиента.Аналогично с текущим расчетным счетом, накопительный счет можно использовать в любой момент без ограничений. Некоторые банки могут устанавливать минимальную сумму, которая должна находиться на накопительном счете, но никаких дополнительных ограничений в пользовании средствами нет.К основным преимуществам использования накопительного счета относятся:Кроме того, ставка по накопительному счету может быть выше ставки по краткосрочным вкладам.Есть у накопительного счета и недостатки. Например, плавающая ставка. Банк может изменить процентную ставку, и не всегда это изменение будет в пользу клиента. В текущих условиях Банк России ужесточает монетарную политику, а значит, ставки будут расти. Однако этот период завершится, и ставки пойдут на убыль.Есть и дополнительные условия для начисления процентов. Так, для получения повышенной ставки банк может предложить оформить подписку на свои сервисы или тратить со счета определенную сумму в месяц.Так кому и почему может быть выгоден накопительный счет?Этот банковский продукт в первую очередь привлекает внимание тех клиентов, которые копят средства на какую-то дорогостоящую покупку и точно не могут определить время ее совершения. Поскольку деньги могут понадобиться в любой момент, открывать срочный вклад будет невыгодно.Также накопительный счет выбирают клиенты, у которых закончился вклад, но текущая ситуация рекомендует выдержать паузу в ожидании повышения ставок по депозитам. Или если на открытие депозита не хватает средств до минимального взноса.Кроме того, этот продукт можно использовать как дополнительную копилку, то есть выводить туда средства с основной (зарплатной) карты и пользоваться деньгами по мере необходимости.Отмечу, что процентный доход как по вкладам, так и по накопительным счетам подлежит налогообложению в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Мери Валишвили
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/06/850690227_0:0:1778:1778_100x100_80_0_0_2c190d321e541b5952befd4498299afd.jpg
Мери Валишвили
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/06/850690227_0:0:1778:1778_100x100_80_0_0_2c190d321e541b5952befd4498299afd.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, банковский вклад, накопительный счет
Мнения аналитиков, банковский вклад, накопительный счет
08:08 07.08.2024
 
В чем подвох. Открывать ли накопительный счет в нынешних условиях

Доцент Валишвили: накопительный счет - гибрид вклада и текущего платежного счета

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Мери Валишвили
Мери Валишвили
к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова
Все материалы
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. На фоне роста ключевой ставки Банка России граждане продолжают открывать счета и вклады для получения дополнительного дохода. Учитывая достаточно быстро меняющуюся ситуацию, многие отдают предпочтение краткосрочным депозитам или накопительным счетам.
Накопительный счет является своего рода гибридом классического вклада и текущего платежного счета. Со вкладом его роднит возможность начисления процента и получение дополнительного дохода. Однако механизм начисления другой.
Во-первых, накопительный счет открывается бессрочно, в то время как вклад имеет четкие временные границы. Во-вторых, процент может начисляться по-разному: например, на минимальный или средний остаток.
Также банк в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки и уведомить об этом клиента.
Аналогично с текущим расчетным счетом, накопительный счет можно использовать в любой момент без ограничений. Некоторые банки могут устанавливать минимальную сумму, которая должна находиться на накопительном счете, но никаких дополнительных ограничений в пользовании средствами нет.
К основным преимуществам использования накопительного счета относятся:
  • свободное распоряжение денежными средствами на счету;
  • бессрочность;
  • минимальный риск - деньги на накопительном счете входят в программу страхования вкладов на сумму до 1 млн 400 тыс. рублей;
  • высокая ставка и особые условия. Например, для новых клиентов банк может предложить повышенную ставку в первые месяцы.
Кроме того, ставка по накопительному счету может быть выше ставки по краткосрочным вкладам.
Есть у накопительного счета и недостатки. Например, плавающая ставка. Банк может изменить процентную ставку, и не всегда это изменение будет в пользу клиента. В текущих условиях Банк России ужесточает монетарную политику, а значит, ставки будут расти. Однако этот период завершится, и ставки пойдут на убыль.
Есть и дополнительные условия для начисления процентов. Так, для получения повышенной ставки банк может предложить оформить подписку на свои сервисы или тратить со счета определенную сумму в месяц.
Так кому и почему может быть выгоден накопительный счет?
Этот банковский продукт в первую очередь привлекает внимание тех клиентов, которые копят средства на какую-то дорогостоящую покупку и точно не могут определить время ее совершения. Поскольку деньги могут понадобиться в любой момент, открывать срочный вклад будет невыгодно.
Также накопительный счет выбирают клиенты, у которых закончился вклад, но текущая ситуация рекомендует выдержать паузу в ожидании повышения ставок по депозитам. Или если на открытие депозита не хватает средств до минимального взноса.
Кроме того, этот продукт можно использовать как дополнительную копилку, то есть выводить туда средства с основной (зарплатной) карты и пользоваться деньгами по мере необходимости.
Отмечу, что процентный доход как по вкладам, так и по накопительным счетам подлежит налогообложению в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковбанковский вкладнакопительный счет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала