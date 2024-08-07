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Доля россиян с трудностями по оплате счетов упала до исторического минимума - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Доля россиян с трудностями по оплате счетов упала до исторического минимума
Доля россиян с трудностями по оплате счетов упала до исторического минимума - 07.08.2024, ПРАЙМ
Доля россиян с трудностями по оплате счетов упала до исторического минимума
Доля российских семей, столкнувшихся со сложностями при оплате хотя бы одного обязательного платежа, в первом квартале 2024 года сократилась до исторического... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T06:41+0300
2024-08-07T06:41+0300
экономика
счета
жкх
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Доля российских семей, столкнувшихся со сложностями при оплате хотя бы одного обязательного платежа, в первом квартале 2024 года сократилась до исторического минимума в 5,9%, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, в январе-марте текущего года доля домохозяйств, имевших финансовые трудности по оплате хотя бы одного из обязательных платежей, составила 5,9% против 8,1% годом ранее. Значение стало минимальным с начала отслеживания Росстатом этого показателя в 2016 году. Тогда доля таких семей составляла 18,7%. Сильнее всего сократилась доля россиян, сообщающих о проблемах с платежами за ЖКХ, - с 3,8% в первом квартале прошлого года до 2,6% в январе-марте этого года. Также значительно улучшилась ситуация с платежами за электроэнергию, - на 1,1 процентного пункта, до 1,6%. Доля семей, отметившая трудности с платежами за лекарства, назначенные врачом для неотложного лечения, сократилась до 3,2% с 4,1% годом ранее. Со сложностями по оплате счетов за основное или дополнительное образование для детей или взрослых столкнулись 0,9% домохозяйств по сравнению с 1,2% год назад. Резко уменьшилась доля домохозяйств с проблемами по погашению потребкредитов - до 0,9% с 1,6%. Также улучшилась ситуация и с ипотечными платежами: по итогам первого квартала сложности с ними были у 0,6% семей против 0,7% годом ранее. При этом рекордные 94,1% российских домохозяйств не имели финансовых трудностей ни с одним из установленных платежей.
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счета, жкх
Экономика, счета, ЖКХ
06:41 07.08.2024
 
Доля россиян с трудностями по оплате счетов упала до исторического минимума

Доля россиян с трудностями по оплате счетов упала до исторического минимума в 5,9%

© fotolia.com / smirno%Оплата коммунальных услуг
%Оплата коммунальных услуг - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© fotolia.com / smirno
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Доля российских семей, столкнувшихся со сложностями при оплате хотя бы одного обязательного платежа, в первом квартале 2024 года сократилась до исторического минимума в 5,9%, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, в январе-марте текущего года доля домохозяйств, имевших финансовые трудности по оплате хотя бы одного из обязательных платежей, составила 5,9% против 8,1% годом ранее. Значение стало минимальным с начала отслеживания Росстатом этого показателя в 2016 году. Тогда доля таких семей составляла 18,7%.
Сильнее всего сократилась доля россиян, сообщающих о проблемах с платежами за ЖКХ, - с 3,8% в первом квартале прошлого года до 2,6% в январе-марте этого года. Также значительно улучшилась ситуация с платежами за электроэнергию, - на 1,1 процентного пункта, до 1,6%.
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Доля семей, отметившая трудности с платежами за лекарства, назначенные врачом для неотложного лечения, сократилась до 3,2% с 4,1% годом ранее. Со сложностями по оплате счетов за основное или дополнительное образование для детей или взрослых столкнулись 0,9% домохозяйств по сравнению с 1,2% год назад.
Резко уменьшилась доля домохозяйств с проблемами по погашению потребкредитов - до 0,9% с 1,6%. Также улучшилась ситуация и с ипотечными платежами: по итогам первого квартала сложности с ними были у 0,6% семей против 0,7% годом ранее.
При этом рекордные 94,1% российских домохозяйств не имели финансовых трудностей ни с одним из установленных платежей.
 
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