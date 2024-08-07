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"Загнанный шакал". В МИД рассказали во что превратилась Украина - 07.08.2024, ПРАЙМ
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"Загнанный шакал". В МИД рассказали во что превратилась Украина
"Загнанный шакал". В МИД рассказали во что превратилась Украина - 07.08.2024, ПРАЙМ
"Загнанный шакал". В МИД рассказали во что превратилась Украина
Киев на фоне преследующих его неудач на поле боя превратился в "загнанного шакала", который полностью игнорирует нормы и принципы международного гуманитарного... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T15:33+0300
2024-08-07T15:33+0300
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Киев на фоне преследующих его неудач на поле боя превратился в "загнанного шакала", который полностью игнорирует нормы и принципы международного гуманитарного права. Об этом рассказал в эфире Первого канала посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя попытку атаки украинской армии на Курскую область. "Мы прекрасно понимаем, что Украина сейчас – это в какой-то степени "загнанный шакал", который готов кусаться в разные стороны, абсолютно игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права", — заявил он. Мирошник добавил, что Киев сейчас активно поджимают с разных сторон, указывая на необходимость выхода на переговорный процесс. В связи с этим при отсутствии военных побед Украина будет пытаться реализовать какие-угодно возможности с целью провокаций. По мнению Мирошника, в классическом варианте боевых действий Киев явно терпит поражение и утратил инициативу на передовой, у России же наблюдается продвижение."И в данном случае они (Украина — ред.) будут искать любые лазейки, через которые они попытаются воздействовать на общественное сознание, на информационные потоки и пытаться продемонстрировать для своего внутреннего паблика хоть какие-то "перемоги", — пояснил дипломат. В среду президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации в Курской области, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. ВСУ во вторник утром предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. Минобороны РФ в тот же день сообщило, что ВСУ силами до 300 военных при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия государственной границы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
15:33 07.08.2024
 
"Загнанный шакал". В МИД рассказали во что превратилась Украина

Мирошник: Киев из-за неудач на поле боя представляет собой "загнанного шакала"

© Фото : Unsplash/Silver RingveeКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© Фото : Unsplash/Silver Ringvee
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Киев на фоне преследующих его неудач на поле боя превратился в "загнанного шакала", который полностью игнорирует нормы и принципы международного гуманитарного права. Об этом рассказал в эфире Первого канала посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя попытку атаки украинской армии на Курскую область.
"Мы прекрасно понимаем, что Украина сейчас – это в какой-то степени "загнанный шакал", который готов кусаться в разные стороны, абсолютно игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права", — заявил он.
Мирошник добавил, что Киев сейчас активно поджимают с разных сторон, указывая на необходимость выхода на переговорный процесс. В связи с этим при отсутствии военных побед Украина будет пытаться реализовать какие-угодно возможности с целью провокаций.
По мнению Мирошника, в классическом варианте боевых действий Киев явно терпит поражение и утратил инициативу на передовой, у России же наблюдается продвижение.
"И в данном случае они (Украина — ред.) будут искать любые лазейки, через которые они попытаются воздействовать на общественное сознание, на информационные потоки и пытаться продемонстрировать для своего внутреннего паблика хоть какие-то "перемоги", — пояснил дипломат.
В среду президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации в Курской области, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
ВСУ во вторник утром предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. Минобороны РФ в тот же день сообщило, что ВСУ силами до 300 военных при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия государственной границы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.
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13:02
 
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