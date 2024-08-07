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Путин одобрил создание регионального штаба по ЧС в Курской области
Путин одобрил создание регионального штаба по ЧС в Курской области - 07.08.2024, ПРАЙМ
Путин одобрил создание регионального штаба по ЧС в Курской области
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания регионального штаба по чрезвычайной ситуации в Курской области. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T16:07+0300
2024-08-07T16:07+0300
2024-08-07T16:07+0300
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания регионального штаба по чрезвычайной ситуации в Курской области. "Хорошо", — ответил глава государства на выдвинутое в ходе совещания с членами правительства РФ первым вице-премьером Денисом Мантуровым предложение о создании регионального штаба по ЧС в Курской области. В среду Путин, говоря о ситуации в этом регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.ВСУ во вторник утром предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. Минобороны РФ в тот же день сообщило, что ВСУ силами до 300 военных при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия государственной границы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.В среду Минобороны России сообщило, что в течение ночи подразделения Вооруженных сил РФ вместе с погранслужбой РФ продолжали уничтожение подразделений ВСУ в районах Курской области, которые примыкают к российско-украинской границе. Отмечается, что продвижение противника вглубь территории страны не допущено, потери ВСУ достигли 260 человек, а также 50 единиц бронетехники.
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россия, владимир путин, оперштаб
Происшествия, РОССИЯ, Владимир Путин, Оперштаб
Путин одобрил создание регионального штаба по ЧС в Курской области
Путин поддержал идею создания регионального штаба по ЧС в Курской области
НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания регионального штаба по чрезвычайной ситуации в Курской области.
"Хорошо", — ответил глава государства на выдвинутое в ходе совещания с членами правительства РФ первым вице-премьером Денисом Мантуровым предложение о создании регионального штаба по ЧС в Курской области.
В среду Путин, говоря о ситуации в этом регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
ВСУ во вторник утром предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. Минобороны РФ в тот же день сообщило, что ВСУ силами до 300 военных при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия государственной границы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.
В среду Минобороны России сообщило, что в течение ночи подразделения Вооруженных сил РФ вместе с погранслужбой РФ продолжали уничтожение подразделений ВСУ в районах Курской области, которые примыкают к российско-украинской границе. Отмечается, что продвижение противника вглубь территории страны не допущено, потери ВСУ достигли 260 человек, а также 50 единиц бронетехники.
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