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Путин одобрил создание регионального штаба по ЧС в Курской области

Путин одобрил создание регионального штаба по ЧС в Курской области - 07.08.2024, ПРАЙМ

Путин одобрил создание регионального штаба по ЧС в Курской области

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания регионального штаба по чрезвычайной ситуации в Курской области. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T16:07+0300

2024-08-07T16:07+0300

2024-08-07T16:07+0300

происшествия

россия

владимир путин

оперштаб

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания регионального штаба по чрезвычайной ситуации в Курской области. "Хорошо", — ответил глава государства на выдвинутое в ходе совещания с членами правительства РФ первым вице-премьером Денисом Мантуровым предложение о создании регионального штаба по ЧС в Курской области. В среду Путин, говоря о ситуации в этом регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.ВСУ во вторник утром предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. Минобороны РФ в тот же день сообщило, что ВСУ силами до 300 военных при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия государственной границы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.В среду Минобороны России сообщило, что в течение ночи подразделения Вооруженных сил РФ вместе с погранслужбой РФ продолжали уничтожение подразделений ВСУ в районах Курской области, которые примыкают к российско-украинской границе. Отмечается, что продвижение противника вглубь территории страны не допущено, потери ВСУ достигли 260 человек, а также 50 единиц бронетехники.

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россия, владимир путин, оперштаб