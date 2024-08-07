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В Курской области экстренные службы переведены на усиленный режим работы

В Курской области экстренные службы переведены на усиленный режим работы - 07.08.2024, ПРАЙМ

В Курской области экстренные службы переведены на усиленный режим работы

В Курской области все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T09:20+0300

2024-08-07T09:20+0300

2024-08-07T09:20+0300

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. В Курской области все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов."Уважаемые куряне! В течение последних суток наш регион героически противостоит атакам украинских нацистов. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы", - написал он в своем Telegram-канале.Также, по его словам, в связи с ситуацией в приграничных районах области медицинские учреждения пополняют запас донорской крови."С 10:00 сдать её можно в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра", - уточнил Смирнов.

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