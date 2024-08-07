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В Курской области экстренные службы переведены на усиленный режим работы - 07.08.2024, ПРАЙМ
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В Курской области экстренные службы переведены на усиленный режим работы
В Курской области экстренные службы переведены на усиленный режим работы - 07.08.2024, ПРАЙМ
В Курской области экстренные службы переведены на усиленный режим работы
В Курской области все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T09:20+0300
2024-08-07T09:20+0300
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. В Курской области все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов."Уважаемые куряне! В течение последних суток наш регион героически противостоит атакам украинских нацистов. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы", - написал он в своем Telegram-канале.Также, по его словам, в связи с ситуацией в приграничных районах области медицинские учреждения пополняют запас донорской крови."С 10:00 сдать её можно в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра", - уточнил Смирнов.
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09:20 07.08.2024
 
В Курской области экстренные службы переведены на усиленный режим работы

Все экстренные службы в Курской области переведены на усиленный режим работы

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. В Курской области все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
"Уважаемые куряне! В течение последних суток наш регион героически противостоит атакам украинских нацистов. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы", - написал он в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, в связи с ситуацией в приграничных районах области медицинские учреждения пополняют запас донорской крови.
"С 10:00 сдать её можно в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра", - уточнил Смирнов.
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