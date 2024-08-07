https://1prime.ru/20240807/stavka-850711359.html

СМИ: ЦБ Турции может сохранить учетную ставку как минимум до ноября

СМИ: ЦБ Турции может сохранить учетную ставку как минимум до ноября - 07.08.2024, ПРАЙМ

СМИ: ЦБ Турции может сохранить учетную ставку как минимум до ноября

Ведущие инвестиционные банки США ожидают, что Центральный банк Турции сохранит учетную ставку на уровне 50% как минимум до ноября, но, возможно, она продержится | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T10:06+0300

2024-08-07T10:06+0300

2024-08-07T10:06+0300

турция

учетная ставка

инфляция

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АНКАРА, 7 авг – ПРАЙМ. Ведущие инвестиционные банки США ожидают, что Центральный банк Турции сохранит учетную ставку на уровне 50% как минимум до ноября, но, возможно, она продержится на нынешнем уровне и до конца года, пишет газета Dünya, ссылаясь на прогнозы Bank of America, Сiti и Morgan Stanley. ЦБ Турции ранее оставил ключевую ставку неизменной на уровне 50%, ставка не меняется уже четыре месяца. Центральный банк Турции не планирует снижать ключевую ставку, предпосылкой для ее понижения станет устойчивое снижение инфляции, заявлял заместитель председателя банка Осман Акчай. Годовая инфляция в Турции резко снизилась за месяц, почти на 10 процентных пунктов, до 61,78% по итогам июля, сообщило в понедельник статистическое управление страны (TÜİK). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее выразил надежду на то, что годовая инфляция в Турции в сентябре достигнет уровня ниже 50%. "Американский банк Citi заявил, что ожидает, что Центральный банк Турецкой Республики оставит процентные ставки без изменений до ноября. Банк отметил, что последние данные указывают на то, что последовательный рост во втором квартале, скорее всего, продемонстрирует умеренное сокращение активности, которое, как ожидается, станет более выраженным в третьем квартале, в частности, из-за ужесточения фискальных условий, нормализации частного потребления и ослабления экспорта", - пишет издание. Bank of America отмечает, что тенденция роста инфляции в сфере услуг еще не замедлилась, продовольственная инфляция снизилась в основном из-за сезонных факторов. "Хотя мы видим возможность для снижения ставки в декабре, мы считаем, что ЦБ Турции будет проявлять осторожность, а сроки снижения будут зависеть от данных (по инфляции – ред.)", - говорится в прогнозе. Morgan Stanley заявил, что, несмотря на резкое снижение июльской инфляции в Турции из-за эффекта базы, базовая месячная инфляция остается выше прогнозов ЦБ Турции, что обусловлено по-прежнему высокой инфляцией в сфере услуг. "Мы сохраняем наш прогноз инфляции на конец 2024 года на уровне 42,4 процента", - приводит издание прогноз банка. Кредитная организация заявила, что сохраняет ожидания того, что процентные ставки останутся неизменными до конца года.

https://1prime.ru/20240807/turtsiya-850710517.html

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турция, учетная ставка, инфляция