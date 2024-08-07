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Бывший глава Минфина рассказал, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку - 07.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240807/stavka-850730338.html
Бывший глава Минфина рассказал, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
Бывший глава Минфина рассказал, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку - 07.08.2024, ПРАЙМ
Бывший глава Минфина рассказал, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
Банк России начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции будет устойчивым, а сам показатель будет находиться вблизи 7%, поделился прогнозом в... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T19:52+0300
2024-08-07T19:52+0300
экономика
россия
инфляция в россии
михаил задорнов
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Банк России начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции будет устойчивым, а сам показатель будет находиться вблизи 7%, поделился прогнозом в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов. "Ставку снижать будут. Но когда инфляция зафиксируется на уровне примерно 7%, когда ее замедление будет устойчивым и инфляционные ожидания людей тоже начнут снижаться", - сказал Задорнов. Банк России на июльском заседании на фоне ускорения инфляции повысил ключевую ставку до 18% с 16% годовых. Тогда же ЦБ просигнализировал рынку, что будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях. Исходя из прогноза регулятора по средней траектории ключевой ставки, ее снижения до конца года не ожидается. Напротив, получается, что ЦБ допускает как ее сохранение, так и повышение. При этом в 2025 году денежно-кредитная политика регулятора может быть смягчена, и в результате ставка составит 14-16% в среднем за год. Годовая инфляция в России в июне составила 8,59% после 8,3% месяцем ранее. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 августа в 10.00 мск.
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россия, инфляция в россии, михаил задорнов
Экономика, РОССИЯ, инфляция в России, Михаил Задорнов
19:52 07.08.2024
 
Бывший глава Минфина рассказал, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку

Задорнов: ЦБ начнет снижать ключевую ставку при устойчивом замедлении инфляции

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкМихаил Задорнов
Михаил Задорнов - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Банк России начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции будет устойчивым, а сам показатель будет находиться вблизи 7%, поделился прогнозом в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов.
"Ставку снижать будут. Но когда инфляция зафиксируется на уровне примерно 7%, когда ее замедление будет устойчивым и инфляционные ожидания людей тоже начнут снижаться", - сказал Задорнов.
Банк России на июльском заседании на фоне ускорения инфляции повысил ключевую ставку до 18% с 16% годовых. Тогда же ЦБ просигнализировал рынку, что будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях.
Исходя из прогноза регулятора по средней траектории ключевой ставки, ее снижения до конца года не ожидается. Напротив, получается, что ЦБ допускает как ее сохранение, так и повышение. При этом в 2025 году денежно-кредитная политика регулятора может быть смягчена, и в результате ставка составит 14-16% в среднем за год.
Годовая инфляция в России в июне составила 8,59% после 8,3% месяцем ранее.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 августа в 10.00 мск.
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
Инфляция в России замедлилась до 9,02 процента в годовом выражении
19:16
 
ЭкономикаРОССИЯинфляция в РоссииМихаил Задорнов
 
 
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