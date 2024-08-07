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Суд отклонил жалобу генерала Попова на домашний арест - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Суд отклонил жалобу генерала Попова на домашний арест
Суд отклонил жалобу генерала Попова на домашний арест - 07.08.2024, ПРАЙМ
Суд отклонил жалобу генерала Попова на домашний арест
Второй западный окружной военный суд отказал в удовлетворении жалобы экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерала Ивана Попова на решение... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T10:35+0300
2024-08-07T10:35+0300
коррупция
следственный комитет
суд
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Второй западный окружной военный суд отказал в удовлетворении жалобы экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерала Ивана Попова на решение перевести его под домашний арест.В июле 235-й гарнизонный военный суд перевел Попова из СИЗО под домашний арест до 11 октября. Об этом ходатайствовал следователь по делу.По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году свыше 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.Материалы стоимостью более 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. За свои "услуги", как считает Следственный комитет, Попов получил чуть более миллиона рублей. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что следственные действия по уголовному делу закончены.
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коррупция, следственный комитет, суд
коррупция, Следственный комитет, суд
10:35 07.08.2024
 
Суд отклонил жалобу генерала Попова на домашний арест

Военный суд не удовлетворил жалобу генерала Попова на домашний арест

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Второй западный окружной военный суд отказал в удовлетворении жалобы экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерала Ивана Попова на решение перевести его под домашний арест.
В июле 235-й гарнизонный военный суд перевел Попова из СИЗО под домашний арест до 11 октября. Об этом ходатайствовал следователь по делу.
По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году свыше 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
Генерал И.Попов - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
Следствие считает, что генерал Попов незаконно заработал миллион рублей
4 июля, 17:09
Материалы стоимостью более 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. За свои "услуги", как считает Следственный комитет, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что следственные действия по уголовному делу закончены.
 
коррупцияСледственный комитетсуд
 
 
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