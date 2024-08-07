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Суд в Москве утвердил мировое соглашение по "делу металлургов"

Суд в Москве утвердил мировое соглашение по "делу металлургов" - 07.08.2024, ПРАЙМ

Суд в Москве утвердил мировое соглашение по "делу металлургов"

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в рамках... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T12:52+0300

2024-08-07T12:52+0300

2024-08-07T12:52+0300

арбитражный суд

нлмк

фас рф

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МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в рамках спора по так называемому "делу металлургов", следует из информации в картотеке арбитражных дел и подтвердили участники заседания, проходившего в закрытом режиме. ФАС в феврале 2022 года пришла к выводу, что НЛМК, "Северсталь" и Магнитогорский металлургический комбинат с января 2021 года нарушали антимонопольное законодательство, установив и поддерживая цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных не было. ФАС предписала компаниям прекратить злоупотреблять доминирующим положением и обеспечить конкуренцию на рынке стального проката. В сентябре 2022 года на основании своих февральских решений ФАС назначила нарушителям оборотные штрафы. Акты ФАС по "делу металлургов" были оспорены всеми тремя металлургическими гигантами. В январе арбитражный суд Москвы рассмотрел и отклонил первое такое заявление – от "Северстали", но в мае стороны помирились в апелляционной инстанции. В июне арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение ММК и ФАС. Параметры договоренностей не разглашались, так как дела тоже слушались в закрытом режиме.

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арбитражный суд, нлмк, фас рф