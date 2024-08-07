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Рецензенты одобрили проект терминала ВСМ в Санкт-Петербурге

Рецензенты одобрили проект терминала ВСМ в Санкт-Петербурге - 07.08.2024, ПРАЙМ

Рецензенты одобрили проект терминала ВСМ в Санкт-Петербурге

Архитектурно-градостроительный облик терминала высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, который обсуждался в среду на заседании... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T18:30+0300

2024-08-07T18:30+0300

2024-08-07T18:30+0300

экономика

россия

всм москва — санкт-петербург

проект

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - ПРАЙМ. Архитектурно-градостроительный облик терминала высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, который обсуждался в среду на заседании Градостроительного совета при правительстве города, не вызвал серьезных возражений рецензентов его архитектурной и транспортной частей. Заседание совета транслируется на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). Как сообщил главный архитектор ООО "Первый проектный институт" (проектировщик терминала) Константин Трофимов, в структуру комплекса войдут исторические здания складов Кокоревых. Привокзальную площадь обустроят на территории бывшей конфетной фабрики "Блигкен и Робинсон". Поскольку терминал будет обслуживать и пассажиров поездов дальнего следования, его предполагается связать с Дальним (восточным) и Пригородным (западным) дворами Московского вокзала, а также с двусветным залом Московского вокзала. Подъезды к терминалу планируется организовать с трех сторон. "В целом работа выполнена на хорошем уровне. Решения, предложенные авторами, приемлемы", - сказал рецензент по архитектурной составляющей, член Градостроительного совета Феликс Буянов. По его оценке, ряд архитектурных решений, предусмотренных при проектировании терминала ВСМ в Петербурге, является вынужденным в связи с необходимостью не только сохранить здания исторических складов, но и интегрировать их в состав комплекса. Как отметил рецензент по транспорту, гендиректор Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга Рубен Тертерян, предложенный эскизный проект в его транспортной составляющей технологически просчитан с учетом прогнозируемого роста транспортных потоков. Решение Градостроительного совета по итогам рассмотрения архитектурно-градостроительного облика терминала ВСМ в Санкт-Петербурге будет обнародовано позже. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом общей стоимостью, включая покупку поездов, 2,2 триллиона рублей. Часть ее объектов строят РЖД, часть концессионер. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание целой сети ВСМ в России.

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россия, всм москва — санкт-петербург, проект