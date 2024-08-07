Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рецензенты одобрили проект терминала ВСМ в Санкт-Петербурге - 07.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240807/terminal-850727418.html
Рецензенты одобрили проект терминала ВСМ в Санкт-Петербурге
Рецензенты одобрили проект терминала ВСМ в Санкт-Петербурге - 07.08.2024, ПРАЙМ
Рецензенты одобрили проект терминала ВСМ в Санкт-Петербурге
Архитектурно-градостроительный облик терминала высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, который обсуждался в среду на заседании... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T18:30+0300
2024-08-07T18:30+0300
экономика
россия
всм москва — санкт-петербург
проект
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396810_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5fb3caa4d9fa1bc0332bd3d92f03db4b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - ПРАЙМ. Архитектурно-градостроительный облик терминала высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, который обсуждался в среду на заседании Градостроительного совета при правительстве города, не вызвал серьезных возражений рецензентов его архитектурной и транспортной частей. Заседание совета транслируется на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). Как сообщил главный архитектор ООО "Первый проектный институт" (проектировщик терминала) Константин Трофимов, в структуру комплекса войдут исторические здания складов Кокоревых. Привокзальную площадь обустроят на территории бывшей конфетной фабрики "Блигкен и Робинсон". Поскольку терминал будет обслуживать и пассажиров поездов дальнего следования, его предполагается связать с Дальним (восточным) и Пригородным (западным) дворами Московского вокзала, а также с двусветным залом Московского вокзала. Подъезды к терминалу планируется организовать с трех сторон. "В целом работа выполнена на хорошем уровне. Решения, предложенные авторами, приемлемы", - сказал рецензент по архитектурной составляющей, член Градостроительного совета Феликс Буянов. По его оценке, ряд архитектурных решений, предусмотренных при проектировании терминала ВСМ в Петербурге, является вынужденным в связи с необходимостью не только сохранить здания исторических складов, но и интегрировать их в состав комплекса. Как отметил рецензент по транспорту, гендиректор Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга Рубен Тертерян, предложенный эскизный проект в его транспортной составляющей технологически просчитан с учетом прогнозируемого роста транспортных потоков. Решение Градостроительного совета по итогам рассмотрения архитектурно-градостроительного облика терминала ВСМ в Санкт-Петербурге будет обнародовано позже. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом общей стоимостью, включая покупку поездов, 2,2 триллиона рублей. Часть ее объектов строят РЖД, часть концессионер. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание целой сети ВСМ в России.
https://1prime.ru/20240729/stroitelstvo-850517994.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396810_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_78436c0ae8c2be8855d9106396df04d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, всм москва — санкт-петербург, проект
Экономика, РОССИЯ, ВСМ Москва — Санкт-Петербург, проект
18:30 07.08.2024
 
Рецензенты одобрили проект терминала ВСМ в Санкт-Петербурге

Рецензенты по архитектуре одобрили проект терминала ВСМ в Санкт-Петербурге

© POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда
Модель высокоскоростного электропоезда
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - ПРАЙМ. Архитектурно-градостроительный облик терминала высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, который обсуждался в среду на заседании Градостроительного совета при правительстве города, не вызвал серьезных возражений рецензентов его архитектурной и транспортной частей.
Заседание совета транслируется на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). Как сообщил главный архитектор ООО "Первый проектный институт" (проектировщик терминала) Константин Трофимов, в структуру комплекса войдут исторические здания складов Кокоревых. Привокзальную площадь обустроят на территории бывшей конфетной фабрики "Блигкен и Робинсон". Поскольку терминал будет обслуживать и пассажиров поездов дальнего следования, его предполагается связать с Дальним (восточным) и Пригородным (западным) дворами Московского вокзала, а также с двусветным залом Московского вокзала. Подъезды к терминалу планируется организовать с трех сторон.
"В целом работа выполнена на хорошем уровне. Решения, предложенные авторами, приемлемы", - сказал рецензент по архитектурной составляющей, член Градостроительного совета Феликс Буянов.
По его оценке, ряд архитектурных решений, предусмотренных при проектировании терминала ВСМ в Петербурге, является вынужденным в связи с необходимостью не только сохранить здания исторических складов, но и интегрировать их в состав комплекса.
Как отметил рецензент по транспорту, гендиректор Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга Рубен Тертерян, предложенный эскизный проект в его транспортной составляющей технологически просчитан с учетом прогнозируемого роста транспортных потоков.
Решение Градостроительного совета по итогам рассмотрения архитектурно-градостроительного облика терминала ВСМ в Санкт-Петербурге будет обнародовано позже.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом общей стоимостью, включая покупку поездов, 2,2 триллиона рублей. Часть ее объектов строят РЖД, часть концессионер. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание целой сети ВСМ в России.
Рельсы - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
Стали известны сроки окончания строительства первой в России ВСМ
29 июля, 19:43
 
ЭкономикаРОССИЯВСМ Москва — Санкт-Петербургпроект
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала