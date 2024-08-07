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Российский рынок акций закрыл основные торги среды ростом
Российский рынок акций закрыл основные торги среды ростом - 07.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрыл основные торги среды ростом
Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии среды вырос на 1,56%, следует из данных Московской биржи. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T20:18+0300
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии среды вырос на 1,56%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,56% - до 2874,94 пункта, долларовый РТС - на 0,63%, до 1053,66 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.53 мск дорожает на 2,64%, до 78,5 доллара за баррель. "Российский рынок акций в среду торговался разнонаправленно, покупательская активность возросла во второй половине дня на фоне повышения сырьевых цен и улучшения внешнерыночного сентимента. Курс рубля при этом в целом оставался стабильным", - комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Он добавляет, что мировые рынки продолжили восстановление, исключением стали китайские биржи, где торги завершились нейтрально. "В среду российский рынок акций смог вырасти … В моменте индекс опускался к 2800 пунктам на фоне последних геополитических событий, но в дальнейшем он смог отскочить. Такой динамике способствовали общие позитивные настроения на мировом рынке и, в частности, заметно растущие цены на нефть", - говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Он добавляет, что данные, показавшие расширение дефицита федерального бюджета, и в целом жесткие сигналы из резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ пока не оказали заметного влияния на рынок. "Постепенно панические настроения спадают, рынки стабилизируются не только в России, но и в мире … Настроения на рынке спокойные, но при этом объемы торгов небольшие, что является причиной высокой волатильности, нетрадиционной для обычных торговых дней", - отмечает Олег Абелев из ИК "Риком-Траст". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции "Мечела" (обыкновенные выросли на 5,77%, префы – на 3,95%), "Ренессанса" (+5,69%), расписки "Глобалтранса" (+5,1%), акции АФК "Система" (+3,47%), "Сегежи" (+3,31%), "М.Видео" (+3,27%) и расписки HeadHunter (+3,21%). В лидерах снижения стоимости – акции ВК (-0,61%), "Новабев" (-0,51%), "Аэрофлота" (-0,42%), "Эн+ Груп" (-0,4%), "Киви" (-0,22%), ОГК-2 (-0,14%) и ЮМГ (-0,07%). ПРОГНОЗЫ "Динамика цен на нефть, курса рубля и корпоративные новости в четверг будут в фокусе внимания участников торгов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 8 августа – 2800-2900 пунктов", - говорит Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что завтра индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 2800-2900 пунктов. Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что в четверг риски повторного движения индекса Мосбиржи ниже 2850 пунктов сохраняются. "Основная задача на завтра и ближайшие дни – это не уйти ниже уровня 2800 пунктов, если вдруг для этого появится какой-то негативный триггер. Если таких триггеров не появится, то есть все шансы до конца недели увидеть попытку восстановления индекса на уровне 2850 - 2870 пунктов", - считает Абелев из ИК "Риком-Траст".
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биржевые торги, индекс мосбиржи, ртс, российский рынок акций
Экономика, биржевые торги, индекс Мосбиржи, РТС, российский рынок акций
Российский рынок акций закрыл основные торги среды ростом
Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом на 1,56%
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии среды вырос на 1,56%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,56% - до 2874,94 пункта, долларовый РТС - на 0,63%, до 1053,66 пункта.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.53 мск дорожает на 2,64%, до 78,5 доллара за баррель.
"Российский рынок акций в среду торговался разнонаправленно, покупательская активность возросла во второй половине дня на фоне повышения сырьевых цен и улучшения внешнерыночного сентимента. Курс рубля при этом в целом оставался стабильным", - комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
Он добавляет, что мировые рынки продолжили восстановление, исключением стали китайские биржи, где торги завершились нейтрально.
"В среду российский рынок акций смог вырасти … В моменте индекс опускался к 2800 пунктам на фоне последних геополитических событий, но в дальнейшем он смог отскочить. Такой динамике способствовали общие позитивные настроения на мировом рынке и, в частности, заметно растущие цены на нефть", - говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Он добавляет, что данные, показавшие расширение дефицита федерального бюджета, и в целом жесткие сигналы из резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ пока не оказали заметного влияния на рынок.
"Постепенно панические настроения спадают, рынки стабилизируются не только в России, но и в мире … Настроения на рынке спокойные, но при этом объемы торгов небольшие, что является причиной высокой волатильности, нетрадиционной для обычных торговых дней", - отмечает Олег Абелев из ИК "Риком-Траст".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста стоимости – акции "Мечела" (обыкновенные выросли на 5,77%, префы – на 3,95%), "Ренессанса" (+5,69%), расписки "Глобалтранса" (+5,1%), акции АФК "Система" (+3,47%), "Сегежи" (+3,31%), "М.Видео" (+3,27%) и расписки HeadHunter (+3,21%).
В лидерах снижения стоимости – акции ВК (-0,61%), "Новабев" (-0,51%), "Аэрофлота" (-0,42%), "Эн+ Груп" (-0,4%), "Киви" (-0,22%), ОГК-2 (-0,14%) и ЮМГ (-0,07%).
"Динамика цен на нефть, курса рубля и корпоративные новости в четверг будут в фокусе внимания участников торгов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 8 августа – 2800-2900 пунктов", - говорит Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что завтра индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 2800-2900 пунктов.
Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что в четверг риски повторного движения индекса Мосбиржи ниже 2850 пунктов сохраняются.
"Основная задача на завтра и ближайшие дни – это не уйти ниже уровня 2800 пунктов, если вдруг для этого появится какой-то негативный триггер. Если таких триггеров не появится, то есть все шансы до конца недели увидеть попытку восстановления индекса на уровне 2850 - 2870 пунктов", - считает Абелев из ИК "Риком-Траст".
Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню