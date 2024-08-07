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Российский рынок акций закрыл основные торги среды ростом

Российский рынок акций закрыл основные торги среды ростом - 07.08.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрыл основные торги среды ростом

Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии среды вырос на 1,56%, следует из данных Московской биржи. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T20:18+0300

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии среды вырос на 1,56%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,56% - до 2874,94 пункта, долларовый РТС - на 0,63%, до 1053,66 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.53 мск дорожает на 2,64%, до 78,5 доллара за баррель. "Российский рынок акций в среду торговался разнонаправленно, покупательская активность возросла во второй половине дня на фоне повышения сырьевых цен и улучшения внешнерыночного сентимента. Курс рубля при этом в целом оставался стабильным", - комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Он добавляет, что мировые рынки продолжили восстановление, исключением стали китайские биржи, где торги завершились нейтрально. "В среду российский рынок акций смог вырасти … В моменте индекс опускался к 2800 пунктам на фоне последних геополитических событий, но в дальнейшем он смог отскочить. Такой динамике способствовали общие позитивные настроения на мировом рынке и, в частности, заметно растущие цены на нефть", - говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Он добавляет, что данные, показавшие расширение дефицита федерального бюджета, и в целом жесткие сигналы из резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ пока не оказали заметного влияния на рынок. "Постепенно панические настроения спадают, рынки стабилизируются не только в России, но и в мире … Настроения на рынке спокойные, но при этом объемы торгов небольшие, что является причиной высокой волатильности, нетрадиционной для обычных торговых дней", - отмечает Олег Абелев из ИК "Риком-Траст". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции "Мечела" (обыкновенные выросли на 5,77%, префы – на 3,95%), "Ренессанса" (+5,69%), расписки "Глобалтранса" (+5,1%), акции АФК "Система" (+3,47%), "Сегежи" (+3,31%), "М.Видео" (+3,27%) и расписки HeadHunter (+3,21%). В лидерах снижения стоимости – акции ВК (-0,61%), "Новабев" (-0,51%), "Аэрофлота" (-0,42%), "Эн+ Груп" (-0,4%), "Киви" (-0,22%), ОГК-2 (-0,14%) и ЮМГ (-0,07%). ПРОГНОЗЫ "Динамика цен на нефть, курса рубля и корпоративные новости в четверг будут в фокусе внимания участников торгов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 8 августа – 2800-2900 пунктов", - говорит Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что завтра индекс Мосбиржи будет снова двигаться в коридоре 2800-2900 пунктов. Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что в четверг риски повторного движения индекса Мосбиржи ниже 2850 пунктов сохраняются. "Основная задача на завтра и ближайшие дни – это не уйти ниже уровня 2800 пунктов, если вдруг для этого появится какой-то негативный триггер. Если таких триггеров не появится, то есть все шансы до конца недели увидеть попытку восстановления индекса на уровне 2850 - 2870 пунктов", - считает Абелев из ИК "Риком-Траст".

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биржевые торги, индекс мосбиржи, ртс, российский рынок акций