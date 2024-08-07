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Товарооборот Китая и России за январь-июль вырос на 1,6%
Товарооборот Китая и России за январь-июль вырос на 1,6% - 07.08.2024, ПРАЙМ
Товарооборот Китая и России за январь-июль вырос на 1,6%
Товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2024 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 136,67 миллиарда... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T06:34+0300
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ПЕКИН, 7 авг - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2024 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 136,67 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 61,64 миллиарда долларов, падение по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составило 1,1%, поставки из РФ в КНР выросли на 3,9%, составив 75,03 миллиарда долларов. Отдельно в июле товарооборот двух стран составил 19,69 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 9,7 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 9,99 миллиарда долларов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
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россия, китай, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, товарооборот
Товарооборот Китая и России за январь-июль вырос на 1,6%
Товарооборот КНР и России за январь-июль вырос на 1,6%, до $136,67 млрд
ПЕКИН, 7 авг - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2024 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 136,67 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 61,64 миллиарда долларов, падение по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составило 1,1%, поставки из РФ в КНР выросли на 3,9%, составив 75,03 миллиарда долларов.
Отдельно в июле товарооборот двух стран составил 19,69 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 9,7 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 9,99 миллиарда долларов.
Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
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