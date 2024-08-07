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ЦБ РФ повысил прогноз по инвестиционной активности на 2024 год

ЦБ РФ повысил прогноз по инвестиционной активности на 2024 год - 07.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ РФ повысил прогноз по инвестиционной активности на 2024 год

ЦБ РФ повысил прогноз по инвестиционной активности на текущий год, ее поддерживают позитивные бизнес-настроения, сохраняющийся рост прибыли компаний, высокие... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T16:09+0300

2024-08-07T16:09+0300

2024-08-07T16:09+0300

инвестиции

банк россии

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил прогноз по инвестиционной активности на текущий год, ее поддерживают позитивные бизнес-настроения, сохраняющийся рост прибыли компаний, высокие темпы роста кредитования и господдержка, следует из материалов финансового регулятора. "Инвестиционный спрос… остается высоким. В первом квартале 2024 года инвестиции внесли значимый вклад в рост ВВП. Учитывая вышедшую статистику по ВВП и оперативные данные, Банк России прогнозирует более высокую инвестиционную активность в 2024 году, чем предполагалось в апреле. Инвестиционная активность поддерживается позитивными бизнес-настроениями, продолжающимся ростом прибыли компаний, высокими темпами роста кредитования и государственным стимулированием", - говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. По прогнозу Банка России, рост экономической активности в 2024 году составит 3,5-4,0%. "При этом по прежнему устойчиво будет расти инвестиционный спрос, что отражает сдвиг в структуре экономики в сторону увеличения доли инвестиций. В 2027 году увеличение экономической активности составит 1,5–2,5% что означает устойчивое возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста", - говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу Банка России. По оценке ЦБ, во второй половине года при ужесточении денежно-кредитных условий темпы роста потребительской активности замедлятся. "Рост доходов граждан продолжится, что отчасти поддержит потребительский спрос. Но более значительная доля доходов будет направляться домохозяйствами на сбережения в условиях высоких процентных ставок. В 2024 году конечное потребление увеличится на 3,0-4,0% - за счет потребления как домохозяйств, так и госсектора. В дальнейшем предполагается замедление роста конечного потребления до 0,0-1,0% в 2025 году, 1,0-2,0% в 2026 году и возвращение на траекторию сбалансированного роста в 2027 году", - добавляется в комментарии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инвестиции, банк россии