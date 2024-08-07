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Число турпоездок по России за первое полугодие выросло на 12 процентов

Число турпоездок по России за первое полугодие выросло на 12 процентов - 07.08.2024, ПРАЙМ

Число турпоездок по России за первое полугодие выросло на 12 процентов

Число туристических поездок по России за первое полугодие выросло на 12% год к году и составило 39 миллионов, при этом иностранцев приехало почти вдвое больше,... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T15:41+0300

2024-08-07T15:41+0300

2024-08-07T15:52+0300

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туристы

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Число туристических поездок по России за первое полугодие выросло на 12% год к году и составило 39 миллионов, при этом иностранцев приехало почти вдвое больше, чем год назад, - они совершили 2 миллиона поездок, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "К путешествиям по России сохраняется высокий интерес. За первое полугодие совершено 39 миллионов турпоездок по России. Это на 12% больше.., чем в прошлом году. Если говорить о летнем сезоне, то у нас в мае этого года к маю прошлого плюс 5%, июнь уже к июню прошлого года плюс 12,8%", - сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным. Решетников добавил, что основной вклад в летний турпоток дали Москва и Краснодарский край, отметил восстановление турпотока в Санкт-Петербург, где российские и ближневосточные туристы "полностью заместили европейцев". Крым, по его словам, несмотря на сложность ситуации, сохранил турпоток на уровне прошлого года, активно растущими центрами притяжения туристов становятся Дагестан, Самара, Хабаровск. Он отметил, что спрос на туристические услуги растет и среди иностранных граждан: "Они буквально "дозагружают" наш номерной фонд… Число турпоездок приросло за полгода почти наполовину, плюс 42%, до 2 миллионов поездок. Активнее стали посещать Россию граждане стран Ближнего Востока", - добавил Решетников. По его словам, число туристов из Саудовской Аравии выросло в 12 раз, из Омана и Кувейта - в 6 раз, из Объединенных Арабских Эмиратов - в 4 раза и почти столько же из Китая.Глава Минтранса Роман Старовойт на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что около 11,5 миллионов пассажиров планируется перевезти летом на юг России в железнодорожном сообщении, в том числе в Крым."С мая по 30 сентября на курорты Черноморского побережья планируется перевезти порядка 11,5 миллионов пассажиров. Для этого к продаже предложено свыше 14,5 миллионов мест, что выше уровня прошлого года почти на 3%. Уверенный рост показывает и железнодорожное сообщение с Крымом. В летний туристический сезон планируется перевезти до 2,8 миллиона пассажиров. Это на 6,9% больше, чем в прошлом 2023 году", - сказал министр.Старовойт напомнил, что по итогам первого полугодия 2024 года в железнодорожном сообщении дальнего следования перевезено 53,7 миллиона человек, что на 8,3% выше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, для организации комфортной и безопасной перевозки организованных групп детей принимаются все необходимые меры, добавил министр."Всего в летний период 2024 года приняты заявки на перевозку более 680 тысяч детей. С начала сезона перевезено порядка 400 тысяч детей, это на 22,7% выше показателей прошлого года", - заключил Старовойт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

транспорт, туризм, туристы, поездки