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Названы товары, которые Россия в июне закупала в Турции
Названы товары, которые Россия в июне закупала в Турции - 07.08.2024, ПРАЙМ
Названы товары, которые Россия в июне закупала в Турции
Главными товарами турецкого экспорта в Россию по итогам июня стали оборудование, персики и абрикосы, а также наземный транспорт; в импорте лидировали... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T07:33+0300
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Главными товарами турецкого экспорта в Россию по итогам июня стали оборудование, персики и абрикосы, а также наземный транспорт; в импорте лидировали энергетические товары, черные металлы и пшеница, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы. По итогам июня 2024 года основным товаром, который Турция поставляла России, стало различное оборудование, в частности, бульдозеры и машины для измельчения и сортировки. Общий объем поставок составил 136,3 миллиона долларов против 177,1 миллиона месяцем ранее. Следом расположились косточковые фрукты с экспортом в 81,1 миллиона долларов. Больше всего среди них было персиков и абрикосов. Третье место заняли средства наземного транспорта и детали для них - 56,2 миллиона долларов против 62,3 миллиона месяцем ранее. Замкнули пятерку главных продуктов турецкого экспорта морепродукты, главным образом замороженная, свежая и охлажденная рыба - 27,8 миллиона долларов; а также эпоксидная смола - 7,1 миллиона. В свою очередь Турция закупала у России главным образом товары энергетического сектора, в том числе нефтепродукты и газ. Объем их поставок в июне снизился на 17% по сравнению с маем - до 2,2 миллиарда долларов. На втором месте по объемам поставок из России расположились черные металлы - 175,6 миллиона долларов, что в 1,3 раза ниже мая. На третьем оказались пшеница и меслин: их импорт вырос за месяц на 22%, до 140,3 миллиона долларов. Следом расположилась медь, при этом ее импорт из РФ снизился на 40% - до 66,3 миллиона долларов. Закрывает пятерку подсолнечное масло, объемы поставок которого в июне упали вдвое - до 35,9 миллиона долларов. Всего в июне российско-турецкая торговля снизилась на 19,7% по сравнению с маем - до 3,6 миллиарда долларов.
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Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, торговля
Названы товары, которые Россия в июне закупала в Турции
Россия в июне закупала в Турции в основном оборудование, персики и транспорт
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Главными товарами турецкого экспорта в Россию по итогам июня стали оборудование, персики и абрикосы, а также наземный транспорт; в импорте лидировали энергетические товары, черные металлы и пшеница, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы.
По итогам июня 2024 года основным товаром, который Турция поставляла России, стало различное оборудование, в частности, бульдозеры и машины для измельчения и сортировки. Общий объем поставок составил 136,3 миллиона долларов против 177,1 миллиона месяцем ранее.
Следом расположились косточковые фрукты с экспортом в 81,1 миллиона долларов. Больше всего среди них было персиков и абрикосов. Третье место заняли средства наземного транспорта и детали для них - 56,2 миллиона долларов против 62,3 миллиона месяцем ранее.
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Замкнули пятерку главных продуктов турецкого экспорта морепродукты, главным образом замороженная, свежая и охлажденная рыба - 27,8 миллиона долларов; а также эпоксидная смола - 7,1 миллиона.
В свою очередь Турция закупала у России главным образом товары энергетического сектора, в том числе нефтепродукты и газ. Объем их поставок в июне снизился на 17% по сравнению с маем - до 2,2 миллиарда долларов.
На втором месте по объемам поставок из России расположились черные металлы - 175,6 миллиона долларов, что в 1,3 раза ниже мая. На третьем оказались пшеница и меслин: их импорт вырос за месяц на 22%, до 140,3 миллиона долларов.
Следом расположилась медь, при этом ее импорт из РФ снизился на 40% - до 66,3 миллиона долларов. Закрывает пятерку подсолнечное масло, объемы поставок которого в июне упали вдвое - до 35,9 миллиона долларов.
Всего в июне российско-турецкая торговля снизилась на 19,7% по сравнению с маем - до 3,6 миллиарда долларов.