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В МИД Турции высказались о двойных стандартах Запада - 07.08.2024, ПРАЙМ
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В МИД Турции высказались о двойных стандартах Запада
В МИД Турции высказались о двойных стандартах Запада - 07.08.2024, ПРАЙМ
В МИД Турции высказались о двойных стандартах Запада
Запад демонстрирует "ужасное лицемерие" по ситуации в Газе, продолжая поддерживать Киев и одновременно криминализировать палестинское сопротивление, подчеркнул... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T09:30+0300
2024-08-07T09:30+0300
политика
палестино-израильский конфликт
израиль
палестина
турция
хакан фидан
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АНКАРА, 7 авг - ПРАЙМ. Запад демонстрирует "ужасное лицемерие" по ситуации в Газе, продолжая поддерживать Киев и одновременно криминализировать палестинское сопротивление, подчеркнул глава турецкого МИД Хакан Фидан. "В целом, это ужасное лицемерие. Запад считает преступной оккупацию Украины. Но относится к израильской оккупации Палестины так, как будто она естественна и законна", - рассказал Фидан в интервью изданию Stav. "Те, кто призывает людей к сопротивлению на Украине, криминализируют палестинское сопротивление. Они поддерживают сопротивление на Украине и безоговорочно поддерживают оккупантов в Палестине", - приводит турецкая газета Star слова главы министерства. Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.
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палестино-израильский конфликт, израиль, палестина, турция, хакан фидан
Политика, палестино-израильский конфликт, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ТУРЦИЯ, Хакан Фидан
09:30 07.08.2024
 
В МИД Турции высказались о двойных стандартах Запада

Фидан: Запад показывает "ужасное лицемерие" по ситуации в Газе, поддерживая Киев

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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АНКАРА, 7 авг - ПРАЙМ. Запад демонстрирует "ужасное лицемерие" по ситуации в Газе, продолжая поддерживать Киев и одновременно криминализировать палестинское сопротивление, подчеркнул глава турецкого МИД Хакан Фидан.
"В целом, это ужасное лицемерие. Запад считает преступной оккупацию Украины. Но относится к израильской оккупации Палестины так, как будто она естественна и законна", - рассказал Фидан в интервью изданию Stav.
"Те, кто призывает людей к сопротивлению на Украине, криминализируют палестинское сопротивление. Они поддерживают сопротивление на Украине и безоговорочно поддерживают оккупантов в Палестине", - приводит турецкая газета Star слова главы министерства.
Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
Нигер - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
Нигер разрывает дипотношения с Украиной
06:50
7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.
 
Политикапалестино-израильский конфликтИЗРАИЛЬПАЛЕСТИНАТУРЦИЯХакан Фидан
 
 
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