https://1prime.ru/20240807/turtsiya-850710517.html

В МИД Турции высказались о двойных стандартах Запада

В МИД Турции высказались о двойных стандартах Запада - 07.08.2024, ПРАЙМ

В МИД Турции высказались о двойных стандартах Запада

Запад демонстрирует "ужасное лицемерие" по ситуации в Газе, продолжая поддерживать Киев и одновременно криминализировать палестинское сопротивление, подчеркнул... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T09:30+0300

2024-08-07T09:30+0300

2024-08-07T09:30+0300

политика

палестино-израильский конфликт

израиль

палестина

турция

хакан фидан

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АНКАРА, 7 авг - ПРАЙМ. Запад демонстрирует "ужасное лицемерие" по ситуации в Газе, продолжая поддерживать Киев и одновременно криминализировать палестинское сопротивление, подчеркнул глава турецкого МИД Хакан Фидан. "В целом, это ужасное лицемерие. Запад считает преступной оккупацию Украины. Но относится к израильской оккупации Палестины так, как будто она естественна и законна", - рассказал Фидан в интервью изданию Stav. "Те, кто призывает людей к сопротивлению на Украине, криминализируют палестинское сопротивление. Они поддерживают сопротивление на Украине и безоговорочно поддерживают оккупантов в Палестине", - приводит турецкая газета Star слова главы министерства. Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

https://1prime.ru/20240807/niger-850709348.html

израиль

палестина

турция

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палестино-израильский конфликт, израиль, палестина, турция, хакан фидан