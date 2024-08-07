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США требуют от Турции ограничить экспорт ряда товаров в Россию

США требуют от Турции ограничить экспорт ряда товаров в Россию - 07.08.2024, ПРАЙМ

США требуют от Турции ограничить экспорт ряда товаров в Россию

Соединенные Штаты грозят Турции последствиями, если она не будет ограничивать экспорт в Россию ряда американских товаров, пишет Financial Times. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T10:53+0300

2024-08-07T10:53+0300

2024-08-07T10:53+0300

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты грозят Турции последствиями, если она не будет ограничивать экспорт в Россию ряда американских товаров, пишет Financial Times.Как заявил изданию помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод, "нам нужно, чтобы Турция помогла нам остановить" "поток американских технологий в Россию"."Нам нужно увидеть прогресс со стороны властей и промышленности Турции, и быстро, иначе у нас не будет иного выбора кроме навязывания последствий тем, кто уходит от нашего экспортного контроля", - сказал он. Как сообщается в статье, недавно Аксельрод провел встречу с турецкими коллегами в Анкаре. По данным источника, чиновник указал на то, что Анкара должна более усердно работать над ограничением торговли микросхемами производства США и другими предметами, которые России якобы может применить в ходе украинского конфликта. Аксельрод добавил, что Турции нужно ввести запрет на перевалку товаров из США в Россию. По данным издания, минторг Соединенных Штатов уже требует от американских юрлиц получения редкого разрешения для продажи важных товаров 18 компаниям из Турции. Источник заявил, что в отсутствие подвижек со стороны Анкары США продолжат устанавливать подобные ограничения. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к повышению цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и Соединенных Штатов. С момента начала спецоперации ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против РФ. В Москве неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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санкции против рф, турция, россия