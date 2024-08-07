https://1prime.ru/20240807/turtsiya-850712576.html
США требуют от Турции ограничить экспорт ряда товаров в Россию
США требуют от Турции ограничить экспорт ряда товаров в Россию - 07.08.2024, ПРАЙМ
США требуют от Турции ограничить экспорт ряда товаров в Россию
Соединенные Штаты грозят Турции последствиями, если она не будет ограничивать экспорт в Россию ряда американских товаров, пишет Financial Times. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T10:53+0300
2024-08-07T10:53+0300
2024-08-07T10:53+0300
экономика
санкции против рф
турция
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты грозят Турции последствиями, если она не будет ограничивать экспорт в Россию ряда американских товаров, пишет Financial Times.Как заявил изданию помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод, "нам нужно, чтобы Турция помогла нам остановить" "поток американских технологий в Россию"."Нам нужно увидеть прогресс со стороны властей и промышленности Турции, и быстро, иначе у нас не будет иного выбора кроме навязывания последствий тем, кто уходит от нашего экспортного контроля", - сказал он. Как сообщается в статье, недавно Аксельрод провел встречу с турецкими коллегами в Анкаре. По данным источника, чиновник указал на то, что Анкара должна более усердно работать над ограничением торговли микросхемами производства США и другими предметами, которые России якобы может применить в ходе украинского конфликта. Аксельрод добавил, что Турции нужно ввести запрет на перевалку товаров из США в Россию. По данным издания, минторг Соединенных Штатов уже требует от американских юрлиц получения редкого разрешения для продажи важных товаров 18 компаниям из Турции. Источник заявил, что в отсутствие подвижек со стороны Анкары США продолжат устанавливать подобные ограничения. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к повышению цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и Соединенных Штатов. С момента начала спецоперации ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против РФ. В Москве неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20240806/turizm-850687280.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции против рф, турция, россия
Экономика, санкции против РФ, ТУРЦИЯ, РОССИЯ
США требуют от Турции ограничить экспорт ряда товаров в Россию
FT: США грозят Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в РФ ряда их товаров
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты грозят Турции последствиями, если она не будет ограничивать экспорт в Россию ряда американских товаров, пишет Financial Times.
Как заявил изданию помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод, "нам нужно, чтобы Турция помогла нам остановить" "поток американских технологий в Россию".
"Нам нужно увидеть прогресс со стороны властей и промышленности Турции, и быстро, иначе у нас не будет иного выбора кроме навязывания последствий тем, кто уходит от нашего экспортного контроля", - сказал он.
Эксперт раскрыл, как повлияли санкции на поток российских туристов в Турцию
Как сообщается в статье, недавно Аксельрод провел встречу с турецкими коллегами в Анкаре. По данным источника, чиновник указал на то, что Анкара должна более усердно работать над ограничением торговли микросхемами производства США и другими предметами, которые России якобы может применить в ходе украинского конфликта. Аксельрод добавил, что Турции нужно ввести запрет на перевалку товаров из США в Россию.
По данным издания, минторг Соединенных Штатов уже требует от американских юрлиц получения редкого разрешения для продажи важных товаров 18 компаниям из Турции. Источник заявил, что в отсутствие подвижек со стороны Анкары США продолжат устанавливать подобные ограничения.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к повышению цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и Соединенных Штатов. С момента начала спецоперации ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против РФ.
В Москве неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.