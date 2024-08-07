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Продажи туров в Египет и Турцию выросли

Продажи туров в Египет и Турцию выросли - 07.08.2024, ПРАЙМ

Продажи туров в Египет и Турцию выросли

Продажи туров этим летом из России в Египет выросли на 75% в сравнении с летом 2023 года за счет открытия новых отелей, продажи путевок в Турцию выросли на 50%, | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T12:10+0300

2024-08-07T12:10+0300

2024-08-07T12:10+0300

экономика

туризм

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египет

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Продажи туров этим летом из России в Египет выросли на 75% в сравнении с летом 2023 года за счет открытия новых отелей, продажи путевок в Турцию выросли на 50%, но уже за счет развития полетных программ из регионов РФ, сообщил журналистам гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов. "Наибольший прирост продаж туров этим летом у нас в Египет – плюс 75%, в Турцию – 50% и в Таиланд – 116%", - сказал Рубцов, уточнив, что Таиланд он разместил на третьем месте в связи с тем, что эта страна в объемах продаж значительно отстает от Турции, Египта, ОАЭ и России. "По Турции мы в основном приросли из регионов. Рост связан с развитием полетной программы. Египет получил рост за счет развития отельной базы. За последний год там, особенно в Шарм-эш-Шейхе, открылось большое количество новых отелей. Мы видим, что продукт в Египте создается качественный, правильный и нужный для россиян, а с ним растет и спрос. Рост Таиланда связан с небольшой базой прошлого года, а также развитием региональной полетной программы, особенно с Урала", - пояснил гендиректор компании. При этом, по его словам, продажи туров в Объединенные Арабские Эмираты этим летом снизились на 20% за счет сезонного сокращения объема перевозки. А в Абхазии и России, по его данным, прироста не наблюдается.

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туризм, турция, египет