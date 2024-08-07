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Алиханов отметил рост производства удобрений в России в первом полугодии

Алиханов отметил рост производства удобрений в России в первом полугодии - 07.08.2024, ПРАЙМ

Алиханов отметил рост производства удобрений в России в первом полугодии

Производство удобрений в РФ за первое полугодие 2024 года выросло на 4%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T15:50+0300

2024-08-07T15:50+0300

2024-08-07T15:50+0300

экономика

россия

антон алиханов

минпромторг

удобрения

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Производство удобрений в РФ за первое полугодие 2024 года выросло на 4%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. По его словам, Минпромторг продолжает содействовать укреплению позиций российских продовольственных товаров, доля которых на внутреннем рынке уже превышает 80%, а по социально значимой номенклатуре в торговых сетях – более 95%. "В интересах наших аграриев наращивается производство удобрений – за полгода рост составил 4%", - сказал Алиханов в ходе совещания президента России с членами правительства. Абсолютных цифр он не привел. Также министр сообщил, что до конца года пять российских производителей введут дополнительные мощности по производству аммиака, аммофоса, карбамида и фосфатов для азотных, фосфорных и сложных удобрений. "Выпуск химических средств защиты растений российскими компаниями вырос на 21%", - добавил он. Ранее вице-премьер Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщал, что план по производству минеральных удобрений в РФ в 2024 году составляет 60 миллионов тонн, из которых 35 миллионов тонн пойдут на экспорт (рост показателей в годовом выражении порядка 3% и 4% соответственно). Говоря об обрабатывающей промышленности в целом, Алиханов отметил, что этот сектор продолжает удерживать высокие темпы роста. Так, начиная с марта 2023 года фактически каждый месяц показатели росли в диапазоне от 5% до 11%. При этом увеличение объемов производства идет фронтально в подавляющем большинстве отраслей, подчеркнул он.

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россия, антон алиханов, минпромторг, удобрения